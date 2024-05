Fiica lui Gabi Balint, mai provocatoare ca niciodată. Denisa a aprins imaginaţia tuturor: "Muza mea!" - Antena Sport

Gabi Balint, dezvăluiri la AS.ro LIVE

Gabi Balint a dezvăluit la AS.ro LIVE cum a ajuns să bată penalty în finala Cupei Campionilor Europeni, câștigată de Steaua, la penalty-uri, în fața Barcelonei, scor 2-0.

Marius Lăcătuș a fost cel care l-a convins pe Balint să bată penalty. Ambii erau extrem de tineri, ”Fiara” avea 22 de ani, în timp ce Balint avea 23 de ani.

”Aveam 23 de ani eu, 22 de ani el. Tot ce am scris eu, așa s-a întâmplat. Eu am bătut penalty pentru că m-a pus el. A zis el: hai. Am zis, eu mai mare ca el, ziceam să nu fiu eu mai așa, am zis: da, mă, bat, dar dacă nu mă întreabă nimeni. După, el a zis: nea Imi, hai că dăm noi”, a dezvăluit Balint la AS.ro LIVE.

Balint a dezvăluit că el și colegii săi au petrecut cu vin, după finala Cupei Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 86, în fața celor de la Barcelona.

”Nu am știut să ne bucurăm atunci. Noi am realizat atunci când am venit în țară, când am văzut puhoiul de lume la aeroport. Ne-am distrat puțin la hotel, acolo. Ne-au făcut spaniolii un tort, am avut niște vin de-al nostru. Nimeni nu ne știa pe acolo. Am ieșit puțin cu Belo la cumpărături”, a mai spus Balint.

