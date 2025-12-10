Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar - Antena Sport

Fiul cel mare al lui Ion Țiriac a avut o apariție rară. Alexandru Ion Țiriac, ajuns la vârsta de 49 de ani, a surprins cu ultima fotografie postată.

Alexandru Ion Țiriac este o prezență discretă și postează rar fotografii pe conturile sale de socializare. El se află într-o relație cu Sorana Cîrstea, cei doi fiind de asemenea discreți în ceea ce privește viața lor (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac).

Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară

Alexandru Ion Țiriac se bucură de iarnă în această perioadă, el postând o fotografie dintr-o zonă cu zăpadă. Fiul cel mare al miliardarului român avea în mână un bulgăre de zăpadă, notând și un mesaj scurt alături de imaginea postată.

„Nu ar fi trebuit niciodată să se numească ‘căutarea fericirii’. Ceea ce contează este fericirea căutării”, a transmis Alexandru Ion Țiriac.

Alexandru Ion Ţiriac are o relaţie cu Sorana Cîrstea. Cei doi s-au ţinut departe de lumina reflectoarelor, însă au postat recent o fotografie împreună, iar fiul miliardarului român a numit-o pe sportivă “raza lui de soare”.