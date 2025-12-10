Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar - Antena Sport

Închide meniul
Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar

Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar
Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar

Publicat: 10 decembrie 2025, 19:58

Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar
Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Fiul cel mare al lui Ion Țiriac a avut o apariție rară. Alexandru Ion Țiriac, ajuns la vârsta de 49 de ani, a surprins cu ultima fotografie postată. 

Alexandru Ion Țiriac este o prezență discretă și postează rar fotografii pe conturile sale de socializare. El se află într-o relație cu Sorana Cîrstea, cei doi fiind de asemenea discreți în ceea ce privește viața lor (vezi galeria foto de la finalul articolului cu Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac). 

Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară 

Alexandru Ion Țiriac se bucură de iarnă în această perioadă, el postând o fotografie dintr-o zonă cu zăpadă. Fiul cel mare al miliardarului român avea în mână un bulgăre de zăpadă, notând și un mesaj scurt alături de imaginea postată.  

„Nu ar fi trebuit niciodată să se numească ‘căutarea fericirii’. Ceea ce contează este fericirea căutării”, a transmis Alexandru Ion Țiriac.

Alexandru Ion Țiriac
Alexandru Ion Țiriac/ Instagram

Alexandru Ion Ţiriac are o relaţie cu Sorana Cîrstea. Cei doi s-au ţinut departe de lumina reflectoarelor, însă au postat recent o fotografie împreună, iar fiul miliardarului român a numit-o pe sportivă “raza lui de soare”. 

Fiul lui Ion Ţiriac a fost căsătorit cu Ileana Lazariuc, cea de care a divorţat în 2017. Cei doi au împreună şi doi băieţi, care locuiesc alături de mama lor, în Dubai. 

Alexandru Ion Țiriac este fiul pe care Ion Țiriac îl are din relația cu Mikette von Issenberg, un fost model american de origine franceză. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, mai are doi copii alături de Sophie Ayad, jurnalista cu origini egiptene, pe Ioana și pe Karim.  

Recent, Ion Țiriac dezvăluia că fiul său cel mare a preluat frâiele afacerilor sale, descurcându-se excelent: „Am 86 de ani, nu mai am probleme de niciun fel, ziua de mâine e încă o zi, mulțumesc lui Dumnezeu, sper să o prind. De business se ocupă feciorul meu, merge foarte bine, fundația are destui bani ca să facă și lucrurile alea bune pe trebuie să le facem”, spunea miliardarul român. 

Sorana Cîrstea şi Alexandru Ion Ţiriac
Sorana Cîrstea şi Alexandru Ion Ţiriac
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea este iubita lui Alexandru Ion Țiriac
