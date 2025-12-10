Îl ții minte pe "Enrique Iglesias de România"? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga - Antena Sport

La 40 de ani, spaniolul Rubén Albés e gata să dea lovitura carierei. Fostul tehnician al lui Hermannstadt, pe care a dus-o până pe locul opt în Liga 1, ar putea să antreneze în La Liga.

Potrivit celor de la Cadena Ser, Rubén Albés e printre cei doi favoriți să o preia pe Levante, ultima clasată în prima ligă. Echipa din Valencia s-a despărțit de Julián Calero și acum va alege între Rubén Albés și Sergio González, potrivit sursei menționate.

Rubén Albés, aproape de prima aventură în La Liga

Rubén Albés a antrenat în România între 2020 și 2021, după care s-a descurcat excelent în Spania. Antrenorul născut la Vigo le-a pregătit, pe rând, pe Lugo, Albacete și Sporting Gijón, toate trei în Segunda División.

Alături de Albacete, Albés a fost chiar aproape de promovare. În 2023, a ajuns cu Albacete în play-offul pentru promovarea în La Liga, unde a pierdut chiar împotriva celor de la Levante. Din aprilie 2025, este liber de contract.

“Rubén Albés nu are experiență în Primera División, dar și-a demonstrat ambiția și capacitatea în două proiecte din Segunda, la Albacete și Sporting Gijón“, notează presa din Spania.