Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Îl ții minte pe "Enrique Iglesias de România"? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Îl ții minte pe “Enrique Iglesias de România”? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga

Îl ții minte pe “Enrique Iglesias de România”? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga

Ionuţ Axinescu Publicat: 10 decembrie 2025, 20:16

Comentarii
Îl ții minte pe Enrique Iglesias de România? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga

Ruben Albes, în timpul unui meci / Sport Pictures

La 40 de ani, spaniolul Rubén Albés e gata să dea lovitura carierei. Fostul tehnician al lui Hermannstadt, pe care a dus-o până pe locul opt în Liga 1, ar putea să antreneze în La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit celor de la Cadena Ser, Rubén Albés e printre cei doi favoriți să o preia pe Levante, ultima clasată în prima ligă. Echipa din Valencia s-a despărțit de Julián Calero și acum va alege între Rubén Albés și Sergio González, potrivit sursei menționate.

Rubén Albés, aproape de prima aventură în La Liga

Rubén Albés a antrenat în România între 2020 și 2021, după care s-a descurcat excelent în Spania. Antrenorul născut la Vigo le-a pregătit, pe rând, pe Lugo, Albacete și Sporting Gijón, toate trei în Segunda División.

Alături de Albacete, Albés a fost chiar aproape de promovare. În 2023, a ajuns cu Albacete în play-offul pentru promovarea în La Liga, unde a pierdut chiar împotriva celor de la Levante. Din aprilie 2025, este liber de contract.

Rubén Albés nu are experiență în Primera División, dar și-a demonstrat ambiția și capacitatea în două proiecte din Segunda, la Albacete și Sporting Gijón“, notează presa din Spania.

Reclamă
Reclamă

Comparat cu Enrique Iglesias în România: „Nu am văzut așa ceva!”

La Sibiu, Rubén Albés a stat pe banca echipei din iunie 2020 până în ianuarie 2021, adus de Anamaria Prodan. În 26 de meciuri, a câștigat de opt ori, a remizat în opt rânduri și a pierdut de zece ori.

Totodată, el a atras atenția prin stilul vestimentar nonconformist. Fostul fotbalist și actual analist Vivi Răchită chiar l-a comparat cu Enrique Iglesias. “M-am gândit că, fiind aproape de mare, a venit de pe la un club de acolo. Parcă l-am văzut pe Enrique Iglesias în videoclipul ‘Bailando’, desfăcut la cămașă așa. O imagine incredibilă, nu am mai văzut așa ceva.

M-am uitat la Premier League, la nemţi, italieni, dar n-am văzut niciodată un antrenor desfăcut la cămașă până la buric. Eu cred că nu înţelege ce se întâmplă cu fotbalul românesc. Cred că a venit în vizită pe aici“, zicea Răchită

Noile impozite pentru case şi maşini din ianuarie 2026, după ce CCR a validat măsurileNoile impozite pentru case şi maşini din ianuarie 2026, după ce CCR a validat măsurile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
Observator
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut publice imaginile
Fanatik.ro
Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut publice imaginile
22:14
LIVE SCOREReal Madrid – Manchester City 0-0. Kylian Mbappe e rezervă. Vlad Dragomir, titular în Juventus – Pafos
21:58
Antrenorul Spartei Praga, “în gardă” înainte de partida cu Univ. Craiova: “Ne-am uitat la meciul cu Mainz”
21:49
Dan Șucu a dat cărțile pe față despre momentul în care l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid: „Speram să-l aduc”
21:29
Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată”
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Andreea Dragoman s-a mutat la casa ei
21:24
VideoJurnal Antena Sport | Cea mai de preț medalie pentru Popovici
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” 6 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte