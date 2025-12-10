Îl ții minte pe "Enrique Iglesias de România"? Antrenorul, aproape de lovitura carierei: e dorit în La Liga - Antena Sport

La 40 de ani, spaniolul Rubén Albés e gata să dea lovitura carierei. Fostul tehnician al lui Hermannstadt, pe care a dus-o până pe locul opt în Liga 1, ar putea să antreneze în La Liga.
Potrivit celor de la Cadena Ser, Rubén Albés e printre cei doi favoriți să o preia pe Levante, ultima clasată în prima ligă. Echipa din Valencia s-a despărțit de Julián Calero și acum va alege între Rubén Albés și Sergio González, potrivit sursei menționate.
Rubén Albés, aproape de prima aventură în La Liga
Rubén Albés a antrenat în România între 2020 și 2021, după care s-a descurcat excelent în Spania. Antrenorul născut la Vigo le-a pregătit, pe rând, pe Lugo, Albacete și Sporting Gijón, toate trei în Segunda División.
Alături de Albacete, Albés a fost chiar aproape de promovare. În 2023, a ajuns cu Albacete în play-offul pentru promovarea în La Liga, unde a pierdut chiar împotriva celor de la Levante. Din aprilie 2025, este liber de contract.
“Rubén Albés nu are experiență în Primera División, dar și-a demonstrat ambiția și capacitatea în două proiecte din Segunda, la Albacete și Sporting Gijón“, notează presa din Spania.
Comparat cu Enrique Iglesias în România: „Nu am văzut așa ceva!”
La Sibiu, Rubén Albés a stat pe banca echipei din iunie 2020 până în ianuarie 2021, adus de Anamaria Prodan. În 26 de meciuri, a câștigat de opt ori, a remizat în opt rânduri și a pierdut de zece ori.
Totodată, el a atras atenția prin stilul vestimentar nonconformist. Fostul fotbalist și actual analist Vivi Răchită chiar l-a comparat cu Enrique Iglesias. “M-am gândit că, fiind aproape de mare, a venit de pe la un club de acolo. Parcă l-am văzut pe Enrique Iglesias în videoclipul ‘Bailando’, desfăcut la cămașă așa. O imagine incredibilă, nu am mai văzut așa ceva.
M-am uitat la Premier League, la nemţi, italieni, dar n-am văzut niciodată un antrenor desfăcut la cămașă până la buric. Eu cred că nu înţelege ce se întâmplă cu fotbalul românesc. Cred că a venit în vizită pe aici“, zicea Răchită
