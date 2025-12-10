În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: "E mai bine să nu ştie lumea" - Antena Sport

Închide meniul
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”

Publicat: 10 decembrie 2025, 12:18

Adrian Ilie, în timpul unei emisiuni - Antena 1

Adrian Ilie este unul dintre fotbaliştii români care au avut grijă de banii pe care i-au câştigat din “sportul rege”. Cel poreclit “Cobra” a ajuns la 51 de ani şi a dezvăluit recent că investeşte în domeniul energiei.

Până să ajungă să deţină o avere considerabilă, Ilie a investit primul său milion de dolari în celebrul hotel Ruia, din Poiana Braşov. Vorbim de un hotel de 4 stele la acea vreme, dotat cu 20 de camere duble, 10 garsoniere, două apartamente, sală de conferinţe, saună, masaj sau fitness.

Un milion de dolari investiţi în Ruia

La inaugurarea care a avut loc în vara lui 2001, au fost prezenţi oameni celebri din fotbalul nostru, precum Gică Hagi, Iulian Filipescu sau Denis Şerban.

Pe lângă hotelul Ruia, la acea vreme, Adrian Ilie a profitat de faptul că socrii săi sunt din Poiana Braşov, investind alături de ei într-un cartier cu 13 vile, pe care le-au vândut sau închiriat ulterior.

Adrian Ilie investeşte acum în afaceri cu energie

Chiar dacă nu a vrut să intre în detalii, Adrian Ilie a dezvăluit că afacerile cu energie în care investeşte momentan merg foarte bine. Din când în cănd, “Cobra” face şi pe agentul de jucători, ajutând cu anumite transferuri.

“În general, mă ocup de afacerile mele, care merg bine. E mai bine ca lumea să nu știe. Nu fac foarte multe lucruri în legătură cu fotbalul. Sunt analist și, din când în când, mai ajut câte un jucător să plece în străinătate. Am prieteni foarte mulți pe la cluburi din afară, am trimis jucători și în Japonia. Vorbesc și despre jucători români, și despre străini.

Cochetam mult cu zona Ucraina-Rusia, înainte de începerea războiului. Cu străinii mi-a fost mai ușor să lucrez, pentru că nu a fost nevoie decât să ne strângem mâna și totul se întâmpla de la sine. Cu ai noștri, îți rupe mâna când ți-o strânge”, a spus recent Adi Ilie, citat de gsp.ro.

