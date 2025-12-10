"Ai jucat în blaturi?". Dezvăluirea unui jucător trecut pe la FCSB: "Noi eram supărați, patronul era fericit" - Antena Sport

Bogdan Mitrea, fostul jucător din Liga 1 ajuns între timp intermediar de jucători, a oferit o poveste extrem de interesantă de pe vremea în care evolua în Cipru, la AEL Limassol. Fotbalistul trecut pe la FCSB timp de jumătate de sezon a vorbit despre cum după un eșec al echipei sale, patronul lor s-a arătat extrem de fericit și le-a oferit și o primă.

Subiectele legate de blaturi în fotbal atrag întotdeauna foarte multă atenție, iar povestea lui Mitrea nu face în niciun caz notă discordantă. Deși fostul fundaș care s-a retras la finalul sezonului trecut a spus clar că nu a jucat în meciuri trucate, a revenit ulteriror asupra declarației sale și a oferit detalii despre un episod de când evolua în Cipru.

Bogdan Mitrea și meciul suspect în care a jucat

Între ianuarie 2017 și august 2018, Mitrea a ajuns la AEL Limassol, chiar după ce s-a despărțit de FCSB. Acolo, echipa sa a pierdut de cinci ori contra rivalei APOEL Nicosia, însă unul i-a atras atenția în mod special.

După o partidă, patronul formației insulare s-a arătat extrem de fericit în ciuda înfrângerii, după care a decis să le ofere o primă tuturor jucătorilor. Mitrea a menționat că oficialul nu avea acest obicei nici măcar când AEL Limassol câștiga, astfel că gestul a generat semne de întrebare.

“Mi s-a întâmplat o chestie ciudată când jucam în Cipru – patronul ne-a dat primă după ce am pierdut un meci. Nu știu care a fost treaba, dar toată lumea a luat primă. În Cipru se întâmplă chestii ciudate, cel puțin înainte așa era…