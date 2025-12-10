Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ai jucat în blaturi?". Dezvăluirea unui jucător trecut pe la FCSB: "Noi eram supărați, patronul era fericit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Ai jucat în blaturi?”. Dezvăluirea unui jucător trecut pe la FCSB: “Noi eram supărați, patronul era fericit”

“Ai jucat în blaturi?”. Dezvăluirea unui jucător trecut pe la FCSB: “Noi eram supărați, patronul era fericit”

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 20:01

Comentarii
Ai jucat în blaturi?. Dezvăluirea unui jucător trecut pe la FCSB: Noi eram supărați, patronul era fericit

Olimpiu Moruțan, Adnan Aganovic și Bogdan Mitrea într-un duel / Sport Pictures

Bogdan Mitrea, fostul jucător din Liga 1 ajuns între timp intermediar de jucători, a oferit o poveste extrem de interesantă de pe vremea în care evolua în Cipru, la AEL Limassol. Fotbalistul trecut pe la FCSB timp de jumătate de sezon a vorbit despre cum după un eșec al echipei sale, patronul lor s-a arătat extrem de fericit și le-a oferit și o primă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Subiectele legate de blaturi în fotbal atrag întotdeauna foarte multă atenție, iar povestea lui Mitrea nu face în niciun caz notă discordantă. Deși fostul fundaș care s-a retras la finalul sezonului trecut a spus clar că nu a jucat în meciuri trucate, a revenit ulteriror asupra declarației sale și a oferit detalii despre un episod de când evolua în Cipru.

Bogdan Mitrea și meciul suspect în care a jucat

Între ianuarie 2017 și august 2018, Mitrea a ajuns la AEL Limassol, chiar după ce s-a despărțit de FCSB. Acolo, echipa sa a pierdut de cinci ori contra rivalei APOEL Nicosia, însă unul i-a atras atenția în mod special.

După o partidă, patronul formației insulare s-a arătat extrem de fericit în ciuda înfrângerii, după care a decis să le ofere o primă tuturor jucătorilor. Mitrea a menționat că oficialul nu avea acest obicei nici măcar când AEL Limassol câștiga, astfel că gestul a generat semne de întrebare.

Mi s-a întâmplat o chestie ciudată când jucam în Cipru – patronul ne-a dat primă după ce am pierdut un meci. Nu știu care a fost treaba, dar toată lumea a luat primă. În Cipru se întâmplă chestii ciudate, cel puțin înainte așa era…

Reclamă
Reclamă

E vorba despre un meci AEL Limassol – APOEL, 1-2 sau 1-3. Dar n-a venit nimeni să ne spună că trebuie să pierdem sau ceva de genul. Din contră. Noi, jucătorii, eram supărați, dar patronul era fericit.

Prima aceea a fost un semn de întrebare. Nu primeam nici la victorii. Cred că s-a legat și de jocul nostru, n-am jucat rău. Chiar nu mi-am suspectat colegii că ar fi evoluat intenționat mai slab“, a povestit Mitrea pentru gsp.ro.

De-a lungul carierei sale, Mitrea a evoluat pentru echipe precum “U” Cluj, Poli Iași, Viitorul, FCSB, Sepsi sau Universitatea Craiova. În tricoul roș-albastru a petrecut jumătate de sezon între iulie 2016 și ianuarie 2017.

Orașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convinsOrașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convins
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Observator
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
Fanatik.ro
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
19:47
LIVE SCOREAu început primele partide ale serii din Champions League. Real Madrid – Manchester City e la 22:00
19:41
FCSB U19 a pierdut dramatic calificarea în 16-imile UEFA Youth League. Eșec la penalty-uri cu Puskas Akademia
19:30
Universitatea Craiova, gata să o învingă pe Sparta Praga. Mesaje războinice ale oltenilor: „Suntem pregătiți”
19:17
Neluțu Varga a anunțat plecarea lui Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, jucător dorit și de FCSB: „Ne-am înțeles”
19:09
NEWS ALERTLovitură uriașă pentru România. Denis Drăguș și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Bosnia
18:41
Italienii, anunț despre viitorul lui Cristi Chivu la Inter. Detaliul remarcat la antrenorul român: „A depășit imaginația”
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” 6 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte