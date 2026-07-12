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Transfer ratat pentru Rapid, înainte de startul sezonului. Atacantul din Italia aflat pe lista lui Daniel Pancu

Viviana Moraru Publicat: 12 iulie 2026, 10:21

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Transfer ratat pentru Rapid, înainte de startul sezonului. Atacantul din Italia aflat pe lista lui Daniel Pancu

Daniel Pancu / Sport Pictures

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Rapid se pregăteşte de startul în noul sezon de Liga 1. Victor Angelescu a oferit declaraţii despre transferurile care încă se pregătesc la formaţia lui Daniel Pancu.

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Preşedintele giuleştenilor a confirmat faptul că echipa s-a aflat în negocieri pentru transferul atacantului italian Alessandro Debenedetti, care se află sub contract cu Genoa.

Transfer ratat pentru Rapid, înainte de startul sezonului

Debenedetti va reveni la Genoa în această vară, după ce în sezonul trecut a fost împrumutat la Virtus. Victor Angelescu a dezvăluit că discuţiile cu atacantul italian nu vor mai continua, cel mai probabil.

Preşedintele de la Rapid a confirmat, însă, că pe lista de transferuri a echipei se află şi alte nume. Angelescu l-a lăudat şi pe tânărul Omar El Sawy, revenit la formaţia din Giuleşti în această vară.

“Omar El Sawy a făcut un cantonament bun, foarte bun, a ieşit în primii doi la testele fizice. Nu s-au luat încă decizii, luni avem o şedinţa şi sa vedem concluzii.

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Kodor a venit puţin mai târziu, dar e bine că a prins tot cantonamentul, dar când a venit el era bun pic în urmă, dar arată bine. Avem anumite Ţinte, negociem şi e normal să luăm jucători care să facă diferenţa.

Avem discuţii pentru atacantul care tine de Genoa, Debenedetti, dar nu cred că vom merge mai departe. Dar avem mai mulţi pe listă, vedem”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Rapid a revenit din cantonamentul din Austria, pregătindu-se în ţară pentru începerea noului sezon de Liga 1. În prima etapă, giuleştenii lui Daniel Pancu se vor duela cu Sepsi. Partida se va disputa în Giuleşti pe 20 iulie, de la ora 21:30.

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