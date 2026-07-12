Transfer ratat pentru Rapid, înainte de startul sezonului. Atacantul din Italia aflat pe lista lui Daniel Pancu

Rapid se pregăteşte de startul în noul sezon de Liga 1. Victor Angelescu a oferit declaraţii despre transferurile care încă se pregătesc la formaţia lui Daniel Pancu.

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Preşedintele giuleştenilor a confirmat faptul că echipa s-a aflat în negocieri pentru transferul atacantului italian Alessandro Debenedetti, care se află sub contract cu Genoa.

Transfer ratat pentru Rapid, înainte de startul sezonului

Debenedetti va reveni la Genoa în această vară, după ce în sezonul trecut a fost împrumutat la Virtus. Victor Angelescu a dezvăluit că discuţiile cu atacantul italian nu vor mai continua, cel mai probabil.

Preşedintele de la Rapid a confirmat, însă, că pe lista de transferuri a echipei se află şi alte nume. Angelescu l-a lăudat şi pe tânărul Omar El Sawy, revenit la formaţia din Giuleşti în această vară.

“Omar El Sawy a făcut un cantonament bun, foarte bun, a ieşit în primii doi la testele fizice. Nu s-au luat încă decizii, luni avem o şedinţa şi sa vedem concluzii.