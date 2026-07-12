Anunţul lui Nuno Campos despre transferurile pregătite la Dinamo, înainte de startul sezonului: “E un maraton”

Nuno Campos a oferit declaraţii, după ce Dinamo a pierdut clar amicalul cu Farul, scor 1-3, pe arena Arcul de Triumf. Antrenorul portughez al “câinilor” a oferit declaraţii despre transferurile pregătite la formaţia sa.

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Dinamo nu a impresionat prin campania de transferuri avută până acum, în această vară. “Câinii” au pierdut doi titulari de bază, Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore, al doilea semnând cu FCSB, şi i-au transferat pe fundaşul Martin Pascual şi atacantul Oliver Hintsa, printre alţii.

Anunţul lui Nuno Campos despre transferurile pregătite la Dinamo, înainte de startul sezonului

După amicalul pierdut cu Farul, Nuno Campos a transmis că nu este uşor să fie transferaţi jucătorii de care clubul are nevoie. Antrenorul portughez a cerut răbdare, deşi a recunoscut că şi-ar fi dorit să aibă deja la dispoziţie toţi fotbaliştii doriţi, înainte de startul sezonului.

“În ceea ce privește lotul și pozițiile care trebuie îmbunătățite, toată lumea din cadrul clubului cunoaște situația, deoarece avem ședințe zilnice și discutăm constant. Suntem în contact permanent pentru a defini clar caracteristicile de care avem nevoie.

Uneori nu este ușor să aduci jucători, dintr-un motiv sau altul, dar fiecare dintre noi știe care sunt cerințele. Trebuie să avem răbdare. Știu că antrenorii își doresc jucătorii mai devreme, dar uneori nu se poate și este nevoie de calm.