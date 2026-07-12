Anunţul lui Nuno Campos despre transferurile pregătite la Dinamo, înainte de startul sezonului: “E un maraton”

Nuno Campos a oferit declaraţii, după ce Dinamo a pierdut clar amicalul cu Farul, scor 1-3, pe arena Arcul de Triumf. Antrenorul portughez al “câinilor” a oferit declaraţii despre transferurile pregătite la formaţia sa.
Dinamo nu a impresionat prin campania de transferuri avută până acum, în această vară. “Câinii” au pierdut doi titulari de bază, Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore, al doilea semnând cu FCSB, şi i-au transferat pe fundaşul Martin Pascual şi atacantul Oliver Hintsa, printre alţii.
Anunţul lui Nuno Campos despre transferurile pregătite la Dinamo, înainte de startul sezonului
După amicalul pierdut cu Farul, Nuno Campos a transmis că nu este uşor să fie transferaţi jucătorii de care clubul are nevoie. Antrenorul portughez a cerut răbdare, deşi a recunoscut că şi-ar fi dorit să aibă deja la dispoziţie toţi fotbaliştii doriţi, înainte de startul sezonului.
“În ceea ce privește lotul și pozițiile care trebuie îmbunătățite, toată lumea din cadrul clubului cunoaște situația, deoarece avem ședințe zilnice și discutăm constant. Suntem în contact permanent pentru a defini clar caracteristicile de care avem nevoie.
Uneori nu este ușor să aduci jucători, dintr-un motiv sau altul, dar fiecare dintre noi știe care sunt cerințele. Trebuie să avem răbdare. Știu că antrenorii își doresc jucătorii mai devreme, dar uneori nu se poate și este nevoie de calm.
În fotbal nu există multă răbdare, însă acesta este un maraton, nu se rezumă totul la primul sau al doilea meci. Nimic nu se va schimba în abordarea noastră: trebuie să fim competitivi și să luptăm puternic în prima etapă pentru a câștiga.
Dacă alți jucători vor veni mai târziu, chiar și aceia vor avea nevoie de timp pentru a se pregăti, pentru a înțelege echipa și pentru a fi la un nivel fizic optim. Noi am început devreme, în timp ce în unele campionate fotbaliștii sunt încă în vacanță.
Prin urmare, trebuie să avem răbdare; cei din conducere ne cunosc nevoile. Toată lumea știe pe ce posturi căutăm întăriri. Nu este stilul meu să vorbesc despre aceste lucruri în presă. Le spun direct celor din club, discutăm, lucrăm împreună și așa va fi mereu în cadrul familiei noastre”, a declarat Nuno Campos, după amicalul pierdut de Dinamo cu Farul.
Ce a spus Nuno Campos despre George Puşcaş
Nuno Campos a oferit declaraţii şi despre situaţia lui George Puşcaş, cel care s-a operat în pauza de vară. Atacantul se află în procesul de recuperare şi, cel mai probabil, va rata startul de sezon.
“Situația lui Pușcaș reprezintă un proces, el se află în perioada de recuperare. A mers la Londra acum câteva zile pentru că este un profesionist desăvârșit și încearcă să facă tot posibilul pentru a se reface.
Departamentul medical al clubului și noi toți suntem alături de el pentru a-l ajuta cu tot ce putem. Desigur, acest gen de probleme necesită timp și nu putem grăbi lucrurile, deoarece altfel riscăm să avem probleme mai mari ulterior”, a mai spus Nuno Campos.
În primul meci din noul sezon de Liga 1, Dinamo se va duela cu Petrolul. Partida va avea loc pe 19 iulie, de la ora 19:30.
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