Zlatan Ibrahimovic a “distrus” un jucător, după Anglia – Norvegia 2-1: “S-a plimbat pe teren”

Zlatan Ibrahimovic a reacţionat, după ce Anglia a învins Norvegia cu 2-1 şi s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Englezii s-au impus la capătul a 120 de minute de joc, după “dubla” lui Jude Bellingham.
Pentru un loc în marea finală de la New York, de pe 19 iulie, Anglia se va duela cu Argentina, care a trecut de Elveţia, scor 3-1, în sferturi. Semifinala “de foc” se va disputa miercuri, de la ora 22:00.
Zlatan Ibrahimovic l-a “distrus” pe Noni Madueke, după Anglia – Norvegia 2-1
După partida câştigată dramatic de Anglia cu Norvegia, Zlatan Ibrahimovic l-a taxat pe Noni Madueke. Mijlocaşul a fost titularizat de Thomas Tuchel, însă a fost înlocuit la pauză de Bukayo Saka.
“Pauza de hidratare a schimbat puțin pentru că Jude Bellingham a fost cel mai activ jucător pentru Anglia. Dar cred că ei au evoluat cu un jucător mai puțin de când Madueke a fost pe teren.
Trebuie să spun că de fiecare dată când primește mingea, ia decizia greșită și se plimbă pe teren. Nici măcar pauza de hidratare nu l-a ajutat. Anglia a început cu un jucător mai puțin”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, la Fox Sports.
Şi Thomas Tuchel a avut o reacţie dură la finalul meciului. În ciuda victoriei obţinute, selecţionerul german şi-a criticat jucătorii: “Eu nu am mai vorbit despre suferință, nu am făcut-o niciodată. Dar ne-am complicat foarte, foarte mult viața astăzi. Rezultatul e fantastic… Suntem printre primii patru. E uimitor, dar nu sunt mulțumit de prestație, în toate sensurile.
Determinarea a existat, dar ne-am complicat viața prin modul în care am jucat. Neglijent, cu multe greșeli tehnice, nu suficient de rapid, nu suficient de constant. Am avut noroc astăzi”, a spus Tuchel, conform presei din Anglia, după victoria cu Norvegia.
Cele mai bune 4 echipe, în semifinalele Campionatului Mondial
La momentul tragerii la sorţi a grupelor Campionatului Mondial, în decembrie 2025, Spania, Argentina, Franța și Anglia erau pe primele patru locuri în clasamentul FIFA.
Restricţiile tragerii la sorţi au “ajutat” ca cele mai bune echipe ale acelui moment, Spania şi Argentina, să nu se poată întâlni decât în finală. Mai mult, fiecare dintre cele patru echipe a fost pe câte un sfert diferit.
Asta a dus la îndeplinirea unei singure condiţii pentru ca cele patru să nu se întâlnească până în semifinale: să îşi câştige grupa. Un lucru care s-a şi întâmplat. În acest context, s-ar fi încrucişat 1-3 şi 2-4 din ierarhia mondială, adică Spania – Franţa şi Anglia – Argentina.
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