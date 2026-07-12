Zlatan Ibrahimovic a “distrus” un jucător, după Anglia – Norvegia 2-1: “S-a plimbat pe teren”

Zlatan Ibrahimovic a reacţionat, după ce Anglia a învins Norvegia cu 2-1 şi s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Englezii s-au impus la capătul a 120 de minute de joc, după “dubla” lui Jude Bellingham.

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Pentru un loc în marea finală de la New York, de pe 19 iulie, Anglia se va duela cu Argentina, care a trecut de Elveţia, scor 3-1, în sferturi. Semifinala “de foc” se va disputa miercuri, de la ora 22:00.

Zlatan Ibrahimovic l-a “distrus” pe Noni Madueke, după Anglia – Norvegia 2-1

După partida câştigată dramatic de Anglia cu Norvegia, Zlatan Ibrahimovic l-a taxat pe Noni Madueke. Mijlocaşul a fost titularizat de Thomas Tuchel, însă a fost înlocuit la pauză de Bukayo Saka.

“Pauza de hidratare a schimbat puțin pentru că Jude Bellingham a fost cel mai activ jucător pentru Anglia. Dar cred că ei au evoluat cu un jucător mai puțin de când Madueke a fost pe teren.

Trebuie să spun că de fiecare dată când primește mingea, ia decizia greșită și se plimbă pe teren. Nici măcar pauza de hidratare nu l-a ajutat. Anglia a început cu un jucător mai puțin”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, la Fox Sports.