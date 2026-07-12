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A murit Adrian Rus – Sinner, la doar 30 de ani, în urma unui grav accident la cursa de la Brno

Dan Roșu Publicat: 12 iulie 2026, 10:23

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A murit Adrian Rus – Sinner, la doar 30 de ani, în urma unui grav accident la cursa de la Brno

Adrian Rus - Sinner

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Pilotul Adrian Rus – Sinner a murit, sâmbătă, în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno.

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Potrivit Federaţiei Române de Motociclism, în cursul programului competiţional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfăşurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicaţi doi sportivi.

A murit Adrian Rus – Sinner

În ciuda intervenţiei prompte a echipelor medicale aflate la faţa locului, unul dintre piloţi a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viaţa.

Unul dintre cei doi sportivi care au murit este Adrian Rus – Sinner. El era pilot de curse şi vlogger de motociclism şi avea 30 de ani.

Ca urmare a acestui tragic eveniment, organizatorii au decis anularea întregului program competiţional rămas din acest weekend.

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”Federaţia Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotorul competiţiei), Federaţia Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union şi Autodrom Brno transmit sincere condoleanţe familiilor, prietenilor şi tuturor celor apropiaţi de cei doi sportivi”, se arată în comunicatul federaţiei.

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