Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita - Antena Sport

Fiul lui Ion Țiriac e un „pachet de mușchi” la 48 de ani. Alexandru Ion Țiriac se menține într-o formă fizică de invidiat și și-a surprins chiar și iubita, cu ultima postare făcută pe rețelele de socializare.

Alexandru Ion Țiriac e fiul cel mare al lui Ion Țiriac. El se iubește cu Sorana Cîrstea, alături de care a postat mai multe fotografii de-a lungul timpului, care le confirmă relația (vezi galeria foto de la finalul articolului).

Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani

Fiul lui Ion Țiriac a postat un videoclip în care este surprins în timp ce făcea exerciții fizice. În același timp, el vorbea la telefon și i se aduce apă sau un prosop.

„Sesiune de antrenament. Stil de viață dur”, e mesajul care a însoțit videoclipul postat de Alexandru Ion Țiriac pe Instagram.

La postarea lui a reacționat și Sorana Cîrstea, postând mai multe emoticoane zâmbitoare, semn că a fost amuzată de imaginile cu partenerul ei. La fel ca jucătoarea de tenis, și sora lui Alexandru Ion Țiriac a postat în comentarii mai multe emoticoane zâmbitoare.