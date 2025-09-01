Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita - Antena Sport

Închide meniul
Diverse | Fiul lui Ion Țiriac, "pachet de mușchi" la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Publicat: 1 septembrie 2025, 13:23

Ion Ţiriac / Antena Sport

Fiul lui Ion Țiriac e un „pachet de mușchi” la 48 de ani. Alexandru Ion Țiriac se menține într-o formă fizică de invidiat și și-a surprins chiar și iubita, cu ultima postare făcută pe rețelele de socializare.  

Alexandru Ion Țiriac e fiul cel mare al lui Ion Țiriac. El se iubește cu Sorana Cîrstea, alături de care a postat mai multe fotografii de-a lungul timpului, care le confirmă relația (vezi galeria foto de la finalul articolului). 

Fiul lui Ion Țiriac a postat un videoclip în care este surprins în timp ce făcea exerciții fizice. În același timp, el vorbea la telefon și i se aduce apă sau un prosop.  

„Sesiune de antrenament. Stil de viață dur”, e mesajul care a însoțit videoclipul postat de Alexandru Ion Țiriac pe Instagram.  

Alexandru Ion Țiriac/ Instagram

La postarea lui a reacționat și Sorana Cîrstea, postând mai multe emoticoane zâmbitoare, semn că a fost amuzată de imaginile cu partenerul ei. La fel ca jucătoarea de tenis, și sora lui Alexandru Ion Țiriac a postat în comentarii mai multe emoticoane zâmbitoare.  

Alexandru Ion Ţiriac este fiul cel mare al miliardarului român Ion Ţiriac, din relaţia acestuia cu Mikette von Issenberg. Ioana Ţiriac este fiica pe care Ion Ţiriac o are din relaţia cu jurnalista Sophie Ayad. Cei doi s-au cunoscut la Munchen, în 1994, atunci când miliardarul român avea mai multe afaceri în Germania. Ion Ţiriac şi Sophie nu s-au căsătorit, dar au păstrat o relaţie bună după despărţire, ei având împreună și un fiu, pe nume Karim.  

Cum s-a schimbat viaţa iubitei fiului lui Ion Ţiriac, imediat după ce l-a cunoscut pe miliardar 

Sorana Cîrstea a avut parte de o perioadă extrem de dificilă în carieră, când a ieşit din topul 100 după 7 ani. S-a întâmplat cu 10 ani în urmă, atunci când antrenorul ei devenea Marius Comânescu. 

Acesta a dezvăluit cât de importantă a fost apariţia lui Ion Ion Ţiriac în viaţa Soranei Cîrstea. Fiul miliardarului Ion Ţiriac a ajutat-o pe Sori să îşi recâştige încrederea ca sportivă. 

Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
„Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Ion Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze. Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta”, a spus Comănescu, citat de sport.ro. 

 

Alexandru Ion Țiriac
Sorana Cîrstea şi Alexandru Ion Ţiriac
Sorana Cîrstea şi Ion Alexandru Ţiriac
