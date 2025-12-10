Antoine Baroan, OUT din iarnă de la Rapid? "Dacă nu realizează unde este..." - Antena Sport

Închide meniul
Antoine Baroan, OUT din iarnă de la Rapid? “Dacă nu realizează unde este…”

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 23:49

Antoine Baroan, în timpul unui meci / Sport Pictures

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre situația lui Antoine Baroan, fotbalistul exclus din lot de Costel Gâlcă înainte de meciul din campionat cu FC Botoșani, încheiat 0-0. Oficialul giuleștenilor nu a vrut să dea detalii din interior legate de ce s-a întâmplat concret, dar a dat de înțeles că atacantul francez poate pleca dacă afișează lipsă de motivație.

Vestiarul Rapidului a fost marcat zilele trecute de un “cutremur”, după ce Costel Gâlcă a decis să îl excludă din lot pe Antoine Baroan pe motive indisciplinare. După ce s-a aflat pe surse că totul ar fi pornit de la un episod petrecut la un antrenament al alb-vișiniilor, Victor Angelescu a vorbit și el despre situația jucătorului de 25 de ani.

Ce a spus Victor Angelescu despre Baroan

Acționarul minoritar a repetat aceleași cuvinte rostite și de Gâlcă atunci când s-a referit la Baroan, și anume “acte de indiscplină”. Ulterior, Angelescu a infirmat zvonurile care au spus că atacantul a fost scos din lot pentru că întârzia la antrenamente, deși nu a ezitat să îl “taxeze” și el pe francez:

Au fost acte de indisciplină. Gâlcă a considerat să-l scoată din lot pentru acel meci. Vom vedea ce decizie va lua la meciul cu Oţelul.

N-aş vrea să intru în chestiile care ar trebui să rămână în cadrul clubului. Nu e nimic atât de grav. Nu a avut legătură cu întârziatul de la antrenamente. E o chestie internă. Nu a fost ceva foarte grav. Repet, e o chestie care s-a întâmplat, trebuie să înveţe.

Unii jucători se aşteaptă să vină în România şi să fie lucrurile mai uşoare. Costel cere de la toţi jucătorii aceleaşi lucruri“, a spus Angelescu la primasport.ro.

Baroan poate ajunge oricând pe lista de plecări

Ulterior, Angelescu a vorbit despre perioada de mercato și a recunoscut că Rapid se va despărți de câțiva jucători în iarnă, iar Baroan poate ajunge oricând pe lista celor care vor fi OUT. Totul depinde de modul în care atacantul va trata ce se întâmplă la club după excluderea sa din lot.

100% vor pleca jucători. Cred că dacă nu realizează unde este şi ce trebuie să facă, e posibil să plece. E posibil să plece oricine. Nu înseamnă că nu ne bazăm pe Baroan.

Ne aşteptam la mai mult. Depinde de Costel Gâlcă. Ce face şi el la antrenamente, în meciuri“.

Venit în această vară de la elvețienii de la Winterthur, jucătorul de 25 de ani nu a confirmat în tricoul alb-vișiniu, marcând doar două goluri în 14 meciuri. Singurele reușite ale sale au fost semnate într-un duel cu FC Botoșani, care a reprezentat la momentul respectiv doar a doua partidă a lui Baroan.

