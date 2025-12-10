Antoine Baroan, OUT din iarnă de la Rapid? "Dacă nu realizează unde este..." - Antena Sport

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre situația lui Antoine Baroan, fotbalistul exclus din lot de Costel Gâlcă înainte de meciul din campionat cu FC Botoșani, încheiat 0-0. Oficialul giuleștenilor nu a vrut să dea detalii din interior legate de ce s-a întâmplat concret, dar a dat de înțeles că atacantul francez poate pleca dacă afișează lipsă de motivație.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vestiarul Rapidului a fost marcat zilele trecute de un “cutremur”, după ce Costel Gâlcă a decis să îl excludă din lot pe Antoine Baroan pe motive indisciplinare. După ce s-a aflat pe surse că totul ar fi pornit de la un episod petrecut la un antrenament al alb-vișiniilor, Victor Angelescu a vorbit și el despre situația jucătorului de 25 de ani.

Ce a spus Victor Angelescu despre Baroan

Acționarul minoritar a repetat aceleași cuvinte rostite și de Gâlcă atunci când s-a referit la Baroan, și anume “acte de indiscplină”. Ulterior, Angelescu a infirmat zvonurile care au spus că atacantul a fost scos din lot pentru că întârzia la antrenamente, deși nu a ezitat să îl “taxeze” și el pe francez:

“Au fost acte de indisciplină. Gâlcă a considerat să-l scoată din lot pentru acel meci. Vom vedea ce decizie va lua la meciul cu Oţelul.

N-aş vrea să intru în chestiile care ar trebui să rămână în cadrul clubului. Nu e nimic atât de grav. Nu a avut legătură cu întârziatul de la antrenamente. E o chestie internă. Nu a fost ceva foarte grav. Repet, e o chestie care s-a întâmplat, trebuie să înveţe.