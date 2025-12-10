Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid - Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola - Antena Sport

Închide meniul
Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola

Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 23:14

Jucătorii lui Manchester City, după golul marcat de Erling Haaland în meciul cu Real Madrid/ Getty Images

Erling Haaland a stabilit un record uriaș după ce a marcat în meciul dintre Real Madrid și Manchester City, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Atacantul de 25 de ani al „cetățenilor” are cifre fabuloase în acest sezon. 

Erling Haaland a marcat din penalty în meciul de pe Bernabeu, în minutul 43. Arbitrul Clement Turpin a arătat punctul cu var după ce atacantul norvegian a fost faultat în careu de Antonio Rudiger.  

Erling Haaland a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în primele sale 50 de meciuri bifate, ca titular, în Champions League. Atacantul a reușit să puncteze de nu mai puțin de 51 de ori, conform specialiștilor de la Opta. De asemenea, el a mai înscris patru goluri în cele cinci partide bifate în care nu a prins primul 11.

Erling Haaland are un nou sezon fantastic la Manchester City. Starul lui Pep Guardiola a ajuns la 21 de goluri marcate, în cele 21 de meciuri jucate, el oferind și trei pase decisive, în toate competițiile.  

De asemenea, în această stagiune, Erling Haaland a fost în formă maximă și la echipa națională a Norvegiei, alături de care s-a calificat la Campionatul Mondial. În cele cinci meciuri în care a evoluat din septembrie și până în prezent, el a reușit să puncteze de nu mai puțin de 13 ori.  

Real Madrid a fost echipa care a deschis scorul în meciul din etapa a șasea de Champions League. Rodrygo a punctat pentru „galactici” în minutul 28, iar Nico O’Reilly a egalat în mintutul 35. La opt minute distanță, Erling Haaland i-a dus pe „cetățeni” în avantaj. 

