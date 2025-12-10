Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid - Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola - Antena Sport

Erling Haaland a stabilit un record uriaș după ce a marcat în meciul dintre Real Madrid și Manchester City, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Atacantul de 25 de ani al „cetățenilor” are cifre fabuloase în acest sezon.
Erling Haaland a marcat din penalty în meciul de pe Bernabeu, în minutul 43. Arbitrul Clement Turpin a arătat punctul cu var după ce atacantul norvegian a fost faultat în careu de Antonio Rudiger.
Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City
Erling Haaland a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în primele sale 50 de meciuri bifate, ca titular, în Champions League. Atacantul a reușit să puncteze de nu mai puțin de 51 de ori, conform specialiștilor de la Opta. De asemenea, el a mai înscris patru goluri în cele cinci partide bifate în care nu a prins primul 11.
51 goals in 50 Champions League starts.
55 goals in 55 Champions League games.
Erling Haaland are un nou sezon fantastic la Manchester City. Starul lui Pep Guardiola a ajuns la 21 de goluri marcate, în cele 21 de meciuri jucate, el oferind și trei pase decisive, în toate competițiile.
🇳🇴🤖 Erling Haaland for club and country this season:
→ 24 games
→ 34 goals
De asemenea, în această stagiune, Erling Haaland a fost în formă maximă și la echipa națională a Norvegiei, alături de care s-a calificat la Campionatul Mondial. În cele cinci meciuri în care a evoluat din septembrie și până în prezent, el a reușit să puncteze de nu mai puțin de 13 ori.
Real Madrid a fost echipa care a deschis scorul în meciul din etapa a șasea de Champions League. Rodrygo a punctat pentru „galactici” în minutul 28, iar Nico O’Reilly a egalat în mintutul 35. La opt minute distanță, Erling Haaland i-a dus pe „cetățeni” în avantaj.
