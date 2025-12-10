Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start

Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 23:14

Comentarii
Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start

Jucătorii de la Villarreal, înainte de meciul din UCL contra lui Copenhaga / Profimedia

O partidă din Liga Campionilor disputată miercuri a oferit un moment inedit. La meciul dintre Villarreal și Copenhaga, atunci când cele două formații s-au aliniat pentru a asculta imnul Champions League, organizatorii au pus la boxe imnul Europa League, cea de-a doua competiție europeană intercluburi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Villarreal – Copenhaaga 2-3 a fost un meci cu de toate, de la răsturnări de scor și reușite pe final, până la gafe comise de cei care se ocupă cu sunetul de pe stadion. Pe Estadio de la Ceramica a răsunat înainte de fluierul de start imnul competiției Europa League, în loc de Champions League.

Moment rarisim în Champions League. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva

Cu siguranță, ce s-a întâmplat pe stadionul echipei din La Liga a generat confuzie atât în rândul jucătorilor, cât și al suporterilor. Unii dintre ei și-au permis să glumească și au spus că ibericii s-au obișnuit prea mult cu Europa League, iar de aceea au greșit imnul.

Până la sezonul actual, Villarreal nu mai jucase în cea mai tare competiție europeană intercluburi din stagiunea 2021/22, respectiv de trei ani. În acel sezon, “submarinul galben” avea o campanie fabuloasă și se oprea în semifinalele competiției, fiind eliminată de Liverpool în penultimul act, după ce trecuse de Juventus și Bayern Munchen.

Incidentul de pe Estadio de la Ceramica nu este primul de acest gen. Sezonul trecut, la meciul retur din sferturile UCL dintre Aston Villa și PSG, pe Villa Park s-a auzit tot imnul Europa League.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
Observator
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume
Fanatik.ro
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume
23:55
Real Madrid – Manchester City 1-2, în meciul serii din UCL. Viitorul lui Xabi Alonso, în pericol. Rezultatele și clasamentul
23:52
Cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Calculele făcute de Mihai Stoica înaintea meciului cu Feyenoord
23:49
Antoine Baroan, OUT din iarnă de la Rapid? “Dacă nu realizează unde este…”
23:46
Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași”
23:14
Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola
22:31
Jurnaliștii maghiari jubilează după ce FCSB a pierdut cu Puskas Akademia în Youth League: “O luptă eroică”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 6 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă