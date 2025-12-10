Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start - Antena Sport

Jucătorii de la Villarreal, înainte de meciul din UCL contra lui Copenhaga / Profimedia

O partidă din Liga Campionilor disputată miercuri a oferit un moment inedit. La meciul dintre Villarreal și Copenhaga, atunci când cele două formații s-au aliniat pentru a asculta imnul Champions League, organizatorii au pus la boxe imnul Europa League, cea de-a doua competiție europeană intercluburi.

Villarreal – Copenhaaga 2-3 a fost un meci cu de toate, de la răsturnări de scor și reușite pe final, până la gafe comise de cei care se ocupă cu sunetul de pe stadion. Pe Estadio de la Ceramica a răsunat înainte de fluierul de start imnul competiției Europa League, în loc de Champions League.

Moment rarisim în Champions League. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva

Cu siguranță, ce s-a întâmplat pe stadionul echipei din La Liga a generat confuzie atât în rândul jucătorilor, cât și al suporterilor. Unii dintre ei și-au permis să glumească și au spus că ibericii s-au obișnuit prea mult cu Europa League, iar de aceea au greșit imnul.

Până la sezonul actual, Villarreal nu mai jucase în cea mai tare competiție europeană intercluburi din stagiunea 2021/22, respectiv de trei ani. În acel sezon, “submarinul galben” avea o campanie fabuloasă și se oprea în semifinalele competiției, fiind eliminată de Liverpool în penultimul act, după ce trecuse de Juventus și Bayern Munchen.

Incidentul de pe Estadio de la Ceramica nu este primul de acest gen. Sezonul trecut, la meciul retur din sferturile UCL dintre Aston Villa și PSG, pe Villa Park s-a auzit tot imnul Europa League.