Cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Calculele făcute de Mihai Stoica înaintea meciului cu Feyenoord - Antena Sport

Cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Calculele făcute de Mihai Stoica înaintea meciului cu Feyenoord

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 23:52

Jucătorii FCSB-ului, bucurie după un gol marcat/ Profimedia

Mihai Stoica a făcut toate calculele înaintea meciului dintre FCSB și Feyenoord, din etapa a șasea a grupei de Europa League. Oficialul campioanei a declarat că roș-albaștrii au nevoie de o victorie joi, de la ora 22:00, pentru a spera la calificarea în „primăvara europeană”.  

FCSB are doar trei puncte în grupa de Europa League, acumulate după victoria din prima rundă cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Feyenoord, de cealaltă parte, este la egalitate cu campioana, după cinci meciuri disputate. 

Cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană” 

Mihai Stoica a declarat că FCSB are nevoie să câștige toate cele trei meciuri rămase de disputat în grupă, cu Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce, pentru a se califica în play-off-ul Europa League. Oficialul campioanei este de părere că în cazul în care roș-albaștrii încheie grupa cu zece puncte, nu sunt siguri de prezența în faza următoare a competiției. 

De asemenea, Mihai Stoica a mai anunțat că aproximativ 25.000 de suporteri vor fi prezenți pe Arena Națională la duelul cu Feyenoord. 

„Trebuie să câştigi toate cele trei meciuri rămase. E cam complicat. Dacă baţi Feyenoord în condiţiile în care suntem cum suntem, atunci orice se poate.  

Poţi să baţi şi la Zagreb şi pe Fenerbahce, dar şansele sunt minime. Cu 10 puncte, nu (n.r. nu se poate califica), să zici că faci două victorii şi un egal, nu. 

(n.r. număr de suporteri) Cam 25.000 la meci, peste 20.000, asta e clar, poate chiar 25.000. E o chestie mai mult decât ciudată ca vara sau toamna să joci la 19:45 şi iarna, în condiţiile în care se ştie, nu suntem Spania, să joci la 22:00”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

