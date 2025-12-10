Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 - Antena Sport

Universitatea Craiova a primit o adevărată lovitură înaintea meciului cu Sparta Praga, din grupa principală Conference League. Tudor Băluţă a devenit indisponibil, urmând să se opereze de apendicită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vestea a venit înaintea meciului pe care oltenii îl vor disputa joi seară, în Conference League, pe teren propriu. Echipa lui Filipe Coelho va primi vizita celor de la Sparta Praga.

Tudor Băluţă nu va mai juca în 2025! Jucătorul Universităţii Craiova se va opera de apendicită

Potrivit fanatik.ro, Tudor Băluţă se va opera de apendicită şi nu va mai evolua în 2025. El va reveni pe teren abia în luna ianuarie.

Universitatea Craiova a fost luată prin surprindere de această problemă medicală. Chiar Tudor Băluţă ar fi trebuit să fie prezent la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Sparta Praga, de miercuri seară, alături de Filipe Coelho.

Tudor Băluţă a fost marcatorul Universităţii Craiova în ultimul meci disputat de olteni. Duminică seară, el a înscris în remiza de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 1-1.