Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: "Asta e prioritatea" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat marţi că FCSB s-a înţeles cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciobotaru, dar agentul fundaşului de 21 de ani neagă înţelegerea pentru jucătorul cotat la 150.000 de euro.
Liubliana Nedelcu susţine că din punctul de vedere al jucătorului trecerea nu este încă rezolvată, prioritară fiind o mutare în străinătate a fundaşului stânga pentru care Becali susţinea că va plăti 450.000 de euro.
Transferul lui Kevin Ciobotaru la FCSB nu e făcut
“A existat o discuție în octombrie cu FCSB și atunci le-am spus că discutăm în perioada de transferuri din iarnă. Nu este adevărat că niciun alt club nu se mai poate băga. Kevin este deschis. Suntem în discuții și cu alte cluburi din străinătate, iar jucătorul poate negocia cu oricine. Prioritatea este un transfer în străinătate.
Nu am spus că vine la FCSB atunci, am spus doar că discutăm în pauza de iarnă. Kevin a fost titular tot timpul, a fost la naționala mare, la cea de tineret, dar la ultimele două din trei meciuri nu a fost titular.
Am pus pe seama deciziei antrenorului, dar să înțelegem acum că este o presiune din partea celor de la Hermannstadt ca jucătorul să meargă la FCSB?! Noi am respectat decizia antrenorului, dar nu vreau să cred că este vorba despre altceva, despre vreo presiune”, a spus Nedelcu, citată de digisport.ro.
Kevin Ciubotaru a fost convocat de Mircea Lucescu la națională în octombrie, debutând în amicalul cu Moldova. Fundașul este cotat la suma de 150.000 de euro, iar în acest sezon a bifat 18 meciuri pentru Hermannstadt, în toate competițiile.
Rapid l-a avut pe listă pe Kevin Ciubotaru
Claudiu Rotar, unul dintre acționarii de la Hermannstadt, a dezvăluit că fundașul a fost și pe lista lui Costel Gâlcă de la Rapid.
“Este Kevin Ciubotaru, pe care îl dorește Steaua (n.r. FCSB), îl dorește Rapid. Trăim și din partea asta, de vânzări de jucători. Vrem să producem jucători și să vindem.
Au făcut o ofertă cei de la FCSB, noi am fi vrut să-l ținem până în vară, da, dar și ei (n.r. cei de la FCSB) au nevoie de jucător under. Suntem aproape cu FCSB (n.r. să bată palma)”, a declarat Claudiu Rotar, pentru sursa citată anterior.
