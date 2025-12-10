Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași” - Antena Sport

Miercuri s-au disputat ultimele două meciuri din sferturile Campionatului Mondial, iar rezultatele au stabilit semifinalele competiţiei, în care se vor duela Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. A fost stabilit şi clasamentul locurilor 5-32, în care România se află pe locul 9.
Rezultatele din sferturi, în meciurile de marţi şi miercuri, sunt: Germania – Brazilia 30-23, Norvegia – Muntenegru 32-23, Olanda – Ungaria 28-23 şi Danemarca – Franţa 26-31.
Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial
Ca urmare, în semifinalele de vineri se vor duela Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. Finalele pentru medalii vor avea loc duminică.
Clasamentul locurilor 5-32 la CM: 5. Danemarca 6. Brazilia 7. Ungaria 8. Muntenegru 9. România 10. Angola 11. Polonia 12. Serbia 13. Japonia 14. Spania 15. Suedia 16. Austria 17. Insulele Feroe 18. Cehia 19. Elveţia 20. Tunisia 21. Islanda 22. Argentina 23. Coreea de Sud 24. Senegal 25. Croaţia 26. China 27. Paraguay 28. Egipt 29. Uruguay 30. Cuba 31. Kazakhstan 32. Iran.
Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial.
Naţionala României a încheiat pe locul 9, cea mai bună clasare pentru tricolore după bronzul mondial din 2015. Obiectivul a fost clasarea în primele 10 locuri.
Rezultatele complete ale României la Campionatul Mondial din 2025 sunt: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca – grupa preliminară A; 29-34 cu Ungaria, 37-17 cu Senegal şi 36-24 cu Elveţia – grupa principală II.
În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.
