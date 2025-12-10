Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași” - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Handbal | Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași”

Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași”

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 23:46

Comentarii
Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată careul de ași”

Franța a eliminat Danemarca în sferturile Campionatului Mondial/ Profimedia

Miercuri s-au disputat ultimele două meciuri din sferturile Campionatului Mondial, iar rezultatele au stabilit semifinalele competiţiei, în care se vor duela Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. A fost stabilit şi clasamentul locurilor 5-32, în care România se află pe locul 9. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rezultatele din sferturi, în meciurile de marţi şi miercuri, sunt: Germania – Brazilia 30-23, Norvegia – Muntenegru 32-23, Olanda – Ungaria 28-23 şi Danemarca – Franţa 26-31. 

Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial 

Ca urmare, în semifinalele de vineri se vor duela Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. Finalele pentru medalii vor avea loc duminică. 

Clasamentul locurilor 5-32 la CM: 5. Danemarca 6. Brazilia 7. Ungaria 8. Muntenegru 9. România 10. Angola 11. Polonia 12. Serbia 13. Japonia 14. Spania 15. Suedia 16. Austria 17. Insulele Feroe 18. Cehia 19. Elveţia 20. Tunisia 21. Islanda 22. Argentina 23. Coreea de Sud 24. Senegal 25. Croaţia 26. China 27. Paraguay 28. Egipt 29. Uruguay 30. Cuba 31. Kazakhstan 32. Iran. 

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. 

Reclamă
Reclamă

Naţionala României a încheiat pe locul 9, cea mai bună clasare pentru tricolore după bronzul mondial din 2015. Obiectivul a fost clasarea în primele 10 locuri. 

Rezultatele complete ale României la Campionatul Mondial din 2025 sunt: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca – grupa preliminară A; 29-34 cu Ungaria, 37-17 cu Senegal şi 36-24 cu Elveţia – grupa principală II. 

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a. 

Noile impozite pentru case şi maşini din ianuarie 2026, după ce CCR a validat măsurileNoile impozite pentru case şi maşini din ianuarie 2026, după ce CCR a validat măsurile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
Observator
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
Fanatik.ro
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România
23:30
LIVE SCOREReal Madrid – Manchester City 1-2. Ibericii forțează egalarea. Goluri superbe marcate de Arsenal
23:14
Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start
23:14
Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola
22:31
Jurnaliștii maghiari jubilează după ce FCSB a pierdut cu Puskas Akademia în Youth League: “O luptă eroică”
21:58
Antrenorul Spartei Praga, “în gardă” înainte de partida cu Univ. Craiova: “Ne-am uitat la meciul cu Mainz”
21:49
Dan Șucu a dat cărțile pe față despre momentul în care l-a dorit pe Cristi Chivu la Rapid: „Speram să-l aduc”
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism” 6 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte