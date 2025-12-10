Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a pus ochii de un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Campioana vrea să-l transfere pe Conrado, stopperul brazilian al celor de la Oțelul.

Gigi Becali anunța că ajunsese la un acord de principiu cu cei de la Hermannstadt în vederea transferului lui Kevin Ciubotaru, urmând să achite suma de 450.000 de euro în schimbul tânărului fundaș. Acesta însă refuză mutarea la campioană.

Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas: Conrado

Kevin Ciubotaru își dorește să prindă un transfer în străinătate, el fiind dorit în Ligue 1. Tânărul fundaș ar fi tentat să dea curs propunerii primite din Franța, ținând cont și de faptul că are promis și un bonus la semnătura noului contract.

În aceste condiții, FCSB s-a reorientat și a pus ochii pe Conrado, notează digisport.ro. Fundașul de la Oțelul a impresionat în acest sezon, el având evoluții solide la formația antrenată de László Balint.

Conrado are 28 de ani, o înălțime de 1,73, și poate evolua și ca extremă, deși poziția sa de bază este de fundaș stânga. În cazul unui transfer la FCSB, el ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Risto Radunovic.