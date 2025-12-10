Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB

Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 16:42

Comentarii
Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali a pus ochii de un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Campioana vrea să-l transfere pe Conrado, stopperul brazilian al celor de la Oțelul.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali anunța că ajunsese la un acord de principiu cu cei de la Hermannstadt în vederea transferului lui Kevin Ciubotaru, urmând să achite suma de 450.000 de euro în schimbul tânărului fundaș. Acesta însă refuză mutarea la campioană. 

Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas: Conrado

Kevin Ciubotaru își dorește să prindă un transfer în străinătate, el fiind dorit în Ligue 1. Tânărul fundaș ar fi tentat să dea curs propunerii primite din Franța, ținând cont și de faptul că are promis și un bonus la semnătura noului contract. 

În aceste condiții, FCSB s-a reorientat și a pus ochii pe Conrado, notează digisport.ro. Fundașul de la Oțelul a impresionat în acest sezon, el având evoluții solide la formația antrenată de László Balint.  

Conrado are 28 de ani, o înălțime de 1,73, și poate evolua și ca extremă, deși poziția sa de bază este de fundaș stânga. În cazul unui transfer la FCSB, el ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Risto Radunovic. 

Reclamă
Reclamă

Conrado mai are contract cu Oțelul până la finalul acestui sezon, el semnând cu gălățenii în vară. În această stagiune, fundașul brazilian, care are și cetățenie italiană, a bifat 13 meciuri, în toate competițiile, reușind să marcheze patru goluri și să ofere o pasă decisivă. 

În privința lui Kevin Ciubotaru, conform sursei menționate anterior, acesta ar refuza un transfer la FCSB deoarece se teme de criticile lui Gigi Becali, cât și de atmosfera de la echipă. Fundașul are o clauză de 450.000 de euro la Hermannstadt, însă transferul se poate face doar dacă el își dă acordul. 

Orașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convinsOrașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convins
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Observator
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
Fanatik.ro
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
17:39
Real Madrid – Manchester City (LIVE TEXT, 22:00). Meciuri “de gală” în Champions League. Programul complet
17:30
Helmut Marko a dezvăluit motivul pentru care a ales să plece de la Red Bull: „Nu am fost presat de nimeni”
17:19
Steven Gerrard, verdict în scandalul de la Liverpool provocat de Mohamed Salah: “Cu toții ne-am pierdut mințile”
17:10
Simona Halep s-a antrenat cu Jannik Sinner. Mesajul superb postat de Darren Cahill
17:06
VIDEOMoment dramatic în Anglia în minutul 95. Trei ocazii imense într-o singură fază, ultima tragicomică
16:55
Surpriză la Real Madrid, în ziua meciului cu Manchester City. Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 4 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 5 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 6 „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte