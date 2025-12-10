Manchester City, „victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni - Antena Sport

Rodrygo a reușit să deschidă scorul în duelul dintre Real Madrid și Manchester City, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Brazilianul de 24 de ani a reușit să spargă „gheața” și să marcheze primul gol pentru „galactici” după o pauză de nouă luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rodrygo a marcat în minutul 28 al partidei de pe Bernabeu. Brazilianul a primit o pasă de la Jude Bellingham și l-a învins pe Gianluigi Donnarumma cu un șut la colțul lung, profitând și de o eroare a portarului italian.

Rodrygo a marcat în Real Madrid – Manchester City

Rodrygo a ajuns la cinci goluri marcate împotriva lui Manchester City, în cele zece meciuri bifate contra trupei lui Pep Guardiola. Brazilianul a punctat pentru prima dată în poarta „cetățenilor” în 2020, în returul pierdut de madrileni în optimile Champions League.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rodrygo’s streak of 32 games without a goal has come to an END! pic.twitter.com/ZpqqIQ1eJL

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 10, 2025

Ulterior, brazilianul a reușit o „dublă” în returul din semifinalele Champions League din 2022, retur câștigat de Real Madrid cu 3-1. Două sezoane mai târziu, Rodrygo marca din nou în poarta „cetățenilor” în ambele confruntări din sferturile competiției supreme din Europa.