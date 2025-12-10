Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Manchester City, „victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni - Antena Sport

Home | Diverse | Manchester City, „victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni

Manchester City, „victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 22:43

Comentarii
Manchester City, victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni

Rodrygo, alături de Jude Bellingham și Vinicius/ Profimedia

Rodrygo a reușit să deschidă scorul în duelul dintre Real Madrid și Manchester City, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Brazilianul de 24 de ani a reușit să spargă „gheața” și să marcheze primul gol pentru „galactici” după o pauză de nouă luni. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rodrygo a marcat în minutul 28 al partidei de pe Bernabeu. Brazilianul a primit o pasă de la Jude Bellingham și l-a învins pe Gianluigi Donnarumma cu un șut la colțul lung, profitând și de o eroare a portarului italian. 

Rodrygo a marcat în Real Madrid – Manchester City 

Rodrygo a ajuns la cinci goluri marcate împotriva lui Manchester City, în cele zece meciuri bifate contra trupei lui Pep Guardiola. Brazilianul a punctat pentru prima dată în poarta „cetățenilor” în 2020, în returul pierdut de madrileni în optimile Champions League. 

Ulterior, brazilianul a reușit o „dublă” în returul din semifinalele Champions League din 2022, retur câștigat de Real Madrid cu 3-1. Două sezoane mai târziu, Rodrygo marca din nou în poarta „cetățenilor” în ambele confruntări din sferturile competiției supreme din Europa. 

Reclamă
Reclamă

Cele două formații s-au duelat și în sezonul trecut, în play-off-ul pentru optimi, atunci când Real Madrid se impunea cu scorul de 6-3, la general. Și în această „dublă”, brazilianul a ieșit în evidență cu o pasă de gol. 

Golul din meciul cu Manchester City este primul marcat de Rodrygo după o pauză de nouă luni. El reușea să marcheze ultima dată la Real Madrid, într-un meci oficial, pe 4 martie, în meciul tur cu Atletico Madrid din optimile Champions League.  

La câteva minute după golul marcat, Rodrygo a fost aproape de o accidentare. După o schimbare de direcție, brazilianul a rămas întins pe gazon timp de câteva momente, primind îngrijiri medicale. El a putut să continue meciul în cele din urmă. 

Noile impozite pentru case şi maşini din ianuarie 2026, după ce CCR a validat măsurileNoile impozite pentru case şi maşini din ianuarie 2026, după ce CCR a validat măsurile
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
Observator
Cum trebuie să procedeze românii care îşi găsesc maşina lovită. Soluţionarea, în cel mult 6 luni
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume
Fanatik.ro
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume
23:55
Real Madrid – Manchester City 1-2, în meciul serii din UCL. Viitorul lui Xabi Alonso, în pericol. Rezultatele și clasamentul
23:52
Cum se poate califica FCSB în „primăvara europeană”. Calculele făcute de Mihai Stoica înaintea meciului cu Feyenoord
23:49
Antoine Baroan, OUT din iarnă de la Rapid? “Dacă nu realizează unde este…”
23:46
Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași”
23:14
Au greșit competiția! Meciul din Champions League la care s-a auzit imnul Europa League înainte de start
23:14
Erling Haaland, record uriaș după ce a marcat în Real Madrid – Manchester City. Cifre fabuloase pentru starul lui Guardiola
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 6 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă