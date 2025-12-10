Manchester City, „victima” preferată a lui Rodrygo. Brazilianul, primul gol la Real Madrid după nouă luni - Antena Sport

Rodrygo a reușit să deschidă scorul în duelul dintre Real Madrid și Manchester City, din etapa a șasea a grupei de Champions League. Brazilianul de 24 de ani a reușit să spargă „gheața” și să marcheze primul gol pentru „galactici” după o pauză de nouă luni.
Rodrygo a marcat în minutul 28 al partidei de pe Bernabeu. Brazilianul a primit o pasă de la Jude Bellingham și l-a învins pe Gianluigi Donnarumma cu un șut la colțul lung, profitând și de o eroare a portarului italian.
Rodrygo a marcat în Real Madrid – Manchester City
Rodrygo a ajuns la cinci goluri marcate împotriva lui Manchester City, în cele zece meciuri bifate contra trupei lui Pep Guardiola. Brazilianul a punctat pentru prima dată în poarta „cetățenilor” în 2020, în returul pierdut de madrileni în optimile Champions League.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rodrygo’s streak of 32 games without a goal has come to an END! pic.twitter.com/ZpqqIQ1eJL
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 10, 2025
Ulterior, brazilianul a reușit o „dublă” în returul din semifinalele Champions League din 2022, retur câștigat de Real Madrid cu 3-1. Două sezoane mai târziu, Rodrygo marca din nou în poarta „cetățenilor” în ambele confruntări din sferturile competiției supreme din Europa.
Cele două formații s-au duelat și în sezonul trecut, în play-off-ul pentru optimi, atunci când Real Madrid se impunea cu scorul de 6-3, la general. Și în această „dublă”, brazilianul a ieșit în evidență cu o pasă de gol.
Golul din meciul cu Manchester City este primul marcat de Rodrygo după o pauză de nouă luni. El reușea să marcheze ultima dată la Real Madrid, într-un meci oficial, pe 4 martie, în meciul tur cu Atletico Madrid din optimile Champions League.
La câteva minute după golul marcat, Rodrygo a fost aproape de o accidentare. După o schimbare de direcție, brazilianul a rămas întins pe gazon timp de câteva momente, primind îngrijiri medicale. El a putut să continue meciul în cele din urmă.
- Fiul cel mare al lui Ion Țiriac, apariție rară. Cum arată, la 49 de ani, moștenitorul imperiului financiar
- (P) Piesele care fac diferența în proiectele tale de construcții
- În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”
- (P) Cele mai populare 5 tipuri de rochii de seară pentru evenimente speciale
- Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă