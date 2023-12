Gigi Becali are una dintre cele mai mari pensii din România! Câţi bani poate încasa lunar milionarul din Pipera - Antena Sport

Reclamă

Becali încasează şi pensie de la statul român. El nu ar avea însă o pensie consistentă de la stat, având în vedere că nu şi-a putut încheia mandatul de parlamentar pe care l-a avut.

Becali a fost ales deputat în Parlamentul României în 2012, dar a fost condamnat definitiv la închisoare în 2013 şi, ca atare, i-a încetat de drept mandatul de parlamentar. Altfel ar fi fost eligibil pentru o pensie de stat de circa 4.000 de euro, având în vedere că decizia CCR de la finalul lunii noiembrie a acestui an a fost că foştii şi actualii parlamentari rămân cu pensiile speciale.

Gigi Becali declara că regretă faptul că a renunţat la mandatul de la Parlamentul European. Mai mult, el lansa o ipoteză uluitoare, că ar fi vrut să îşi reia mandatul, lucru imposibil.

”Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit.

Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo”, spunea Gigi Becali, după plecarea din Parlamentul European.

Gigi Becali ar avea o avere de circa 400 de milioane de euro! Gigi Becali ar avea o avere estimată la 325-425 de milioane de euro. Milionarul din Pipera ar fi, astfel, de trei ori mai bogat decât patronul Rapidului, Dan Şucu, a cărui avere este estimată la circa 140 de milioane de euro. Cel mai bogat român care provine din lumea sportului este Ion Ţiriac, care are o avere estimată la 2 miliarde de dolari. Recent, Ion Ţiriac a fost depăşit în topul celor mai bogaţi români de către Daniel Dineş, co-fondatorul UiPath, care are o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari. Şi Ion Ţiriac ar avea o pensie mare de la stat, de 12.000 de lei, dar omul de afaceri a ales să nu îşi ridice niciodată pensia. Principalul motiv pentru care Ion Ţiriac are o pensie atât de mare se leagă de perioada în care acesta şi-a terminat cariera în tenis. Următorii 20 de ani acesta a fost ofiţer în Ministerul de Interne şi a ieşit la pensie cu grad de colonel.