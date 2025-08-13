Lovitură încasată de Dan Petrescu! Louis Munteanu, lăsat acasă. Ce probleme are atacantul - Antena Sport

Lovitură încasată de Dan Petrescu înaintea returului contra celor de la Braga, din turul 3 preliminar al Europa League. Atacantul Louis Munteanu este accidentat şi nu a făcut deplasarea cu echipa în Portugalia. Asta deşi acesta este unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului pentru cei de la CFR Cluj.

Dan Petrescu a primit o veste extrem de proastă înaintea disputei cu Braga. Louis Munteanu va rata returul cu echipa lusitană din turul trei preliminar al Europa League, programat joi, 14 august, de la 21:30.

Louis Munteanu a fost lăsat acasă

Meciul se anunţă unul foaarte greu pentru echipa lui Dan Petrescu. Asta pentru că ăn tur, portughezii s-au impus la Cluj cu scorul de 2-1. Câştigătoarea acestei duble se va întâlni în play-off-ul de Europa League cu învingătoarea „dublei” Lincoln – Noah, scor 1-1 în tur. În schimb, echipa care va fi eliminată va juca împotriva pierzătoarei meciului Hacken – Brann, în play-off-ul de Conference League.

Ardelenii au plecat marți seară spre Portugalia, dar fără Louis Munteanu. Asta pentru că unul dintre cei mai importanți jucători n-a făcut deplasarea din cauza unei accidentări, potrivit sport.ro. Sursa citată spune că atacantul vicecampioanei României, care speră să obțină peste 10 milioane de euro în această vară de pe urma vânzării lui, ar fi acuzat o problemă medicală.

Tocmai din acest motiv, Dan Petrescu nu vrea să riște nimic. Asta chiar dacă duelul cu Braga reprezintă cel mai important meci al sezonului de până acum. În cazul în care trece de Braga, câștigătoarea Cupei României din sezonul trecut e calificată cel puțin în grupa principală de Conference League. Cu Louis Munteanu accidentat, Dan Petrescu ar urma să-l folosească în atac pe moldoveanul Virgiliu Postolachi sau pe nord-macedoneanul Marko Gjorgjievski.