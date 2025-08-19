Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un episod de furie din cariera lui Cristiano Ronaldo, expus de un fost adversar: "M-a întrebat cine sunt" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Un episod de furie din cariera lui Cristiano Ronaldo, expus de un fost adversar: “M-a întrebat cine sunt”

Un episod de furie din cariera lui Cristiano Ronaldo, expus de un fost adversar: “M-a întrebat cine sunt”

Andrei Nicolae Publicat: 19 august 2025, 13:32

Comentarii
Un episod de furie din cariera lui Cristiano Ronaldo, expus de un fost adversar: M-a întrebat cine sunt

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci / Profimedia

Walter Pandiani, fostul atacant al echipei Osasuna, a vorbit despre confruntarea pe care a avut-o cu Cristiano Ronaldo pe vremea când acesta evolua la Real Madrid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul atacant uruguayan a fost foarte critic la adresa atitudinii starului portughez la acea vreme.

Cristiano Ronaldo, criticat de un fost jucător din La Liga

Când juca la Osasuna, între 2007 şi 2011, fostul atacant uruguayan s-a intersectat în mai multe rânduri cu cel care era pe atunci jucătorul echipei Real Madrid. Şi are amintiri mai puţin plăcute despre asta. În timpul unui meci pe Estadio El Sadar din Pamplona (cu o capacitate de aproape 23 500 de spectatori), CR7 s-a certat aprins cu publicul, înainte de a se ciocni fizic cu mai mulţi adversari.

Oamenii din Osasuna sunt foarte pasionaţi, îl fluierau şi îl insultau imediat ce ieşea la încălzire. Asta l-a enervat şi, în timp ce îşi exersa loviturile libere, trăgea în oameni. Din cauza asta, meciul a început într-o atmosferă tensionată“, îşi aminteşte Walter Pandiani într-un interviu acordat AS.

Când un fault a fost în favoarea madrilenilor, Cristiano l-a împins pe coechipierul meu Javier Camunas, iar eu m-am dus să-l apăr. L-am împins pe Cristiano, iar el m-a întrebat cine sunt şi câţi bani fac“.

Reclamă
Reclamă

Cearta a continuat în tunelul de la vestiare cu el şi Sergio Ramos. Am fost foarte supărat şi ei la fel“, a continuat cel poreclit El Rifle, acum în vârstă de 49 de ani.

Nu mi-a plăcut deloc atitudinea lui. Era un tip arogant. Ca atacant, era grozav, dar comportamentul său lăsa mult de dorit. La vestiare, José Mourinho (pe atunci antrenorul lui Real Madrid) spunea că încerc să-mi fac publicitate gratuită, deşi jucam în prima ligă de unsprezece ani. A fost foarte neplăcut“, a subliniat Pandiani, potrivit news.ro.

Pandiani a evoluat de-a lungul carierei la Deportivo La Coruna, Espanyol Barcelona sau Villarreal, înainte de a se retrage în 2016 cu o ultimă experienţă la Lausanne Sport.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Observator
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
14:55
Florin Prunea n-are niciun dubiu privind “dubla” dintre Aberdeen și FCSB: “Nu mă hazardez deloc”
14:51
Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă”
14:39
Lewis Hamilton “nu e precum Carlos Sainz”. Fred Vasseur, șeful Ferrari: “El e mereu foarte exagerat”
14:00
EXCLUSIVCristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu: “E monitorizat de mai multe cluburi”
13:56
Rapid renunță la jucătorul care are patru goluri în derby-urile cu FCSB. Fotbalistul rămâne în Liga 1
13:33
Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: “I-am mai dat şi bani să plece”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 5 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB 6 „Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”