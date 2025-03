Milionarul care s-a încurcat cu soţia fratelui său i-a plătit acestuia o sumă uriaşă pentru a stinge scandalul: "Am făcut o grămadă de bani cu chestia aia" - Antena Sport

Ryan Giggs a avut o relaţie cu soţia fratelui său. Fostul star de la Manchester United i-a plătit fratelui său, Rhodri, 1 milion de lire sterline pentru a „stinge scandalul”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rhodri Giggs şi-a refăcut viaţa după ce soţia lui, Natasha, l-a înşelat chiar cu fratele lui, celebrul Ryan Giggs. Rhodri Giggs are acum doi copii cu o altă femeie.

Ryan Giggs a plătit 1 milion de lire sterline pentru a „stinge” scandalul cu fratele lui

Rhodri Giggs a vorbit despre scandalul în care a fost implicată familia lui, după ce s-a aflat de aventura pe care Natasha a avut-o cu Ryan Giggs.

„Totul s-a întâmplat în urmă cu 14 ani, am doi copii cu altcineva și am făcut o grămadă de bani din chestia aia. Am șters tot cu buretele. Au trecut 14 ani, am făcut 1 milion de lire”, a dezvăluit Rhodri Giggs într-un schimb de mesaje de pe social media.

Scandalul aventurii dintre Ryan Giggs şi Natasha Lever, cea care era soţia fratelui fostului star de la Manchester United la acel moment, a izbucnit în 2011. Conform informaţiilor, relaţia celor doi ar fi durat 8 ani.