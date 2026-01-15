Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani! - Antena Sport

Caius Covrig (29 de ani) a dezvăluit, într-un clip video postat pe reţelele de socializare, care au fost greşelile care l-au costat sute de mii de euro.

Caius Covrig a jucat baschet la nivel de colegiu în timp ce studia în Statele Unite şi puţin a lipsit să ajungă în NBA. O accidentare gravă i-a curmat cariera de baschetbalist profesionist, aşa că el s-a îndreptat spre afaceri. Deţine două hoteluri şi are şi alte afaceri în HoReCa.

Tânărul milionar Caius Covrig a spus ce greşeli l-au costat sute de mii de euro

Covrig a prezentat pe larg greşelile care l-au făcut să scoată din buzunar sute de mii de euro. El a subliniat că, odată îndepărtate aceste erori, afacerile lui s-au dezvoltat.

“1. Am acordat prea multe şanse staff-ului

2. Am ales manageri care nu aveau iniţiativă şi nu aveau veleităţile necesare să conducă un business fără ca eu să fiu prezent