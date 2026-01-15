Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani! - Antena Sport

Închide meniul
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!

Home | Diverse | Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!
Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!

Publicat: 15 ianuarie 2026, 18:51

Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!
Caius Covrig / Instagram

Caius Covrig (29 de ani) a dezvăluit, într-un clip video postat pe reţelele de socializare, care au fost greşelile care l-au costat sute de mii de euro.

Caius Covrig a jucat baschet la nivel de colegiu în timp ce studia în Statele Unite şi puţin a lipsit să ajungă în NBA. O accidentare gravă i-a curmat cariera de baschetbalist profesionist, aşa că el s-a îndreptat spre afaceri. Deţine două hoteluri şi are şi alte afaceri în HoReCa.

Tânărul milionar Caius Covrig a spus ce greşeli l-au costat sute de mii de euro

Covrig a prezentat pe larg greşelile care l-au făcut să scoată din buzunar sute de mii de euro. El a subliniat că, odată îndepărtate aceste erori, afacerile lui s-au dezvoltat.

“1. Am acordat prea multe şanse staff-ului

2. Am ales manageri care nu aveau iniţiativă şi nu aveau veleităţile necesare să conducă un business fără ca eu să fiu prezent

3. Bucătarul executiv. Din păcate, în trecut, am ales doar bucătari care ştiau să gătească senzaţional, dar nu ştiau nici măcar un pic de management al bucătăriei. Degeaba ai un bucătar care îţi găteşte preparate nebuneşti dacă nu ieşi bine la bani.

Când am schimbat aceste 3 lucruri business-urile mele au fost doar în trend ascendent în ultimii 4 ani”, a mărturisit Caius Covrig, într-un clip postat pe contul său de Instagram.

Caius Covrig dezvăluia în trecut că e prieten cu fundaşul naţionalei României de fotbal, Radu Drăguşin (23 de ani). Covrig a fost în tribune la EURO 2024, susţinând România la Europeanul în care naţionala a reuşit să se califice de pe primul loc într-o grupă din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia şi Ucraina. Toate cele 4 echipe au terminat grupa cu 4 puncte. Datorită victoriei cu 3-0 din primul meci România a câştigat grupa. În optimi tricolorii au fost învinşi cu 3-0 de Olanda.

Caius Covrig şi iubita lui, Teodora, în vacanţă / Instagram Caius Covrig
Caius Covrig
Milionarul român de doar 28 de ani, filmat ca Ion Ţiriac!
Caius Covrig şi iubita lui, în Thailanda / Caius Covrig Instagram
