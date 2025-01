Ilie Dumitrescu, mesaj superb din partea fiicei sale, în ziua în care a împlinit 56 de ani! Ce urare specială i-a făcut Mayra - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a primit un mesaj superb din partea fiicei sale, în ziua în care a împlinit vârsta de 56 de ani. Mayra a postat un mesaj superb pentru tatăl său, pe contul său oficial.

Ilie Dumitrescu are trei băieţi şi o fată, din cele două căsnicii pe care le-a avut. Din primul mariaj, cu Nela, fostul internaţional îi are pe Dani şi pe Sică, iar din al doiea mariaj, cu Letiţia Badea, îi are pe Mayra şi pe Toto.

Ce mesaj a primit Ilie Dumitrescu de la unica lui fiică, în ziua în care a împlinit 56 de ani

Mayra Daria a postat un videoclip cu tatăl său, de la un festival în aer liber. Aceasta i-a urat şi ‘la mulţi ani’ fostului internaţional, în ziua în care a împlinit 56 de ani.

Mayra i s-a adresat tatălui ei cu „număr 11”, fiind numărul cu care Ilie Dumitrescu a evoluat la echipa naţională: „La mulţi ani, număr 11”, a fost mesajul scurt postat de Mayra, de ziua de naştere a tatălui ei, Ilie Dumitrescu, pe Instagram.

Mayra a devenit majoră anul trecut, când a absolvit cu brio Şcoala Cambridge din Bucureşti. A ales să îşi continue studiile în România şi a fost admisă la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).