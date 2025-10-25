Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un "foc" peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România! - Antena Sport

Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a achiziţionat trei modele Bentley realizate exclusiv pentru România. Este o premieră pe piaţa europeană pentru ţara noastră.

Bentley Bucureşti a prezentat prima colecţie unică din Uniunea Europeană. A fost realizată de Mulliner Athenaeum Collection, divizia de personalizare auto a brand-ului de maşini de lux.

Ion Ţiriac a cumpărat 3 maşini de lux Bentley, dintr-o serie produsă exclusiv pentru România

Colecţia exclusivistă realizată pentru România a reunit modelele Bentayga, Bentayga EWB, Flying Spur și Continental GT. Acestea au fost personalizate cu simboluri culturale ale ţării noastre.

Simbolul central care se regăseşte în modelele exclusiviste produse pentru România este cel al Ateneului Român.

3 dintre cele 4 maşini Bentley personalizate au fost achiziţionate de către Ion Ţiriac. Miliardarul român a plătit pentru acestea peste 1 milion de euro. Cele 3 maşini Bentley speciale se adaugă astfel Ţiriac Collection, urmând să fie expuse în curând.