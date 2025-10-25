Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un "foc" peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România! - Antena Sport

Miliardarul român Ion Ţiriac (86 de ani) a achiziţionat trei modele Bentley realizate exclusiv pentru România. Este o premieră pe piaţa europeană pentru ţara noastră.
Bentley Bucureşti a prezentat prima colecţie unică din Uniunea Europeană. A fost realizată de Mulliner Athenaeum Collection, divizia de personalizare auto a brand-ului de maşini de lux.
Ion Ţiriac a cumpărat 3 maşini de lux Bentley, dintr-o serie produsă exclusiv pentru România
Colecţia exclusivistă realizată pentru România a reunit modelele Bentayga, Bentayga EWB, Flying Spur și Continental GT. Acestea au fost personalizate cu simboluri culturale ale ţării noastre.
Simbolul central care se regăseşte în modelele exclusiviste produse pentru România este cel al Ateneului Român.
3 dintre cele 4 maşini Bentley personalizate au fost achiziţionate de către Ion Ţiriac. Miliardarul român a plătit pentru acestea peste 1 milion de euro. Cele 3 maşini Bentley speciale se adaugă astfel Ţiriac Collection, urmând să fie expuse în curând.
Ion Ţiriac deţine maşini de peste 100 de milioane de euro
Ion Ţiriac deţine o colecţie de maşini a căror valoare depăşeşte 100 de milioane de euro. Miliardarul Ion Ţiriac mărturisea că va continua achiziţiile de maşini. Ţiriac Collection ar putea valora în viitor sute de milioane de euro.
Țiriac Collection se clasează pe locul 3 în topul celor mai bune muzee auto din lume. Muzeul auto al lui Ţiriac este singurul din lume care deţine 6 maşini de epocă Rolls-Royce Phantom, produse până în anul 1972.
Auto Trader a realizat topul muzeelor auto pe baza scorului din Google al acestora şi al căutărilor. Gilmore Car Museum din Michigan (Statele Unite) se află pe locul 1. Pe locul 2 se află tot un muzeu din SUA, Nethercutt Collection, din California, iar pe 3 e Ţiriac Collection.
Ţiriac Collection a obţinut un scor de 4.9 și a fost căutat de 79.200 de persoane pe Google. În colecţia auto a lui Ion Ţiriac se află maşini deţinute în trecut de Sir Elton John sau Bernie Ecclestone. Ţiriac Collection devansează în acest clasament muzee cunoscute din Statele Unite, precum The Henry Ford Museum din Michigan şi Studebaker National Museum din Indiana.
