Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: "Vă fac campion" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj i-a transmis prietenul său Valeriu Iftime, patronul de la Botoşani, echipă aflată în luptă directă pentru câştigarea titlului din Liga 1.
Chiar dacă FCSB e la 14 puncte de liderul Rapid şi la 12 de Botoşani, Iftime i-ar fi spus lui Becali că va deveni din nou campion. “Eu vă fac campion”, a fost mesajul omului de afaceri din Moldova.
Valeriu Iftime, către Gigi Becali: “Eu vă fac campion”
“El este băiat bun. Mi-a spus ‘Domnule Becali, tot dumneavoastră o să ieșiți campion. Vă fac campion! Botoșaniul o să vă facă campion!’, cum vorbește el repede așa. Că îi va bate pe adversarii noștri”, a spus Becali, la Gala Fanatik.
Pe de altă parte, pentru a avaea şanse mai mari de a rămâne campionul Ligii 1, Gigi Becali anunţă o adevărată revoluţie la FCSB, echipă de la care vor pleca 5 jucători în această iarnă. Latifundiarul anunţă însă şi 5 veniri.
“Vor veni cinci jucători. Eu zic că luăm campionatul. Mizez pe nebunia mea pentru Hristos pentru că îl iubesc. Oare mă va lăsa acum când am nevoie? Mă gândesc că mă lasă atât de jos, ca să vadă lumea revenirea. Campionatul e minune, mizez pe o minune.
Vor veni cinci jucători, vor pleca cinci. Dacă nu pleacă, vor sta pe bară. Nu poți, are contract, îl ții pe bară. Nume nu am. Știu ceva, dar nu are rost. Lasă-mă cu Tudose, la revedere!
Nu mă mai interesează. Freau fundaș central, mijlocaș, poate chiar doi mijlocași. Poate și fundaș stânga. O să fie cinci jucători, nu știu care. Fundaș central am luat. Mijlocaș central unu sau doi, atacant, fundaș stânga. Depinde ce găsesc valoare”, a mai spus Becali.
- Cristi Borcea s-a întâlnit cu Andrei Nicolescu și i-a transmis un mesaj clar. Cum poate lua Dinamo titlul
- Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea
- Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali
- Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren
- Leo Grozavu, încântat după Botoșani – Rapid 0-0: „Jos pălăria”