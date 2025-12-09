Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: "Vă fac campion" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: “Vă fac campion”

Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: “Vă fac campion”

Dan Roșu Publicat: 9 decembrie 2025, 9:20

Comentarii
Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: Vă fac campion

Gigi Becali, în timpu, unui eveniment - Hepta

Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj i-a transmis prietenul său Valeriu Iftime, patronul de la Botoşani, echipă aflată în luptă directă pentru câştigarea titlului din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă FCSB e la 14 puncte de liderul Rapid şi la 12 de Botoşani, Iftime i-ar fi spus lui Becali că va deveni din nou campion. “Eu vă fac campion”, a fost mesajul omului de afaceri din Moldova.

Valeriu Iftime, către Gigi Becali: “Eu vă fac campion”

“El este băiat bun. Mi-a spus ‘Domnule Becali, tot dumneavoastră o să ieșiți campion. Vă fac campion! Botoșaniul o să vă facă campion!’, cum vorbește el repede așa. Că îi va bate pe adversarii noștri”, a spus Becali, la Gala Fanatik.

Pe de altă parte, pentru a avaea şanse mai mari de a rămâne campionul Ligii 1, Gigi Becali anunţă o adevărată revoluţie la FCSB, echipă de la care vor pleca 5 jucători în această iarnă. Latifundiarul anunţă însă şi 5 veniri.

“Vor veni cinci jucători. Eu zic că luăm campionatul. Mizez pe nebunia mea pentru Hristos pentru că îl iubesc. Oare mă va lăsa acum când am nevoie? Mă gândesc că mă lasă atât de jos, ca să vadă lumea revenirea. Campionatul e minune, mizez pe o minune.

Reclamă
Reclamă

Vor veni cinci jucători, vor pleca cinci. Dacă nu pleacă, vor sta pe bară. Nu poți, are contract, îl ții pe bară. Nume nu am. Știu ceva, dar nu are rost. Lasă-mă cu Tudose, la revedere!

Nu mă mai interesează. Freau fundaș central, mijlocaș, poate chiar doi mijlocași. Poate și fundaș stânga. O să fie cinci jucători, nu știu care. Fundaș central am luat. Mijlocaș central unu sau doi, atacant, fundaș stânga. Depinde ce găsesc valoare”, a mai spus Becali.

Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazareDestinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Observator
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
10:14
“A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?”. Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă
10:09
11 jucători profesionişti din Turcia au fost arestaţi preventiv
9:56
Cristi Borcea s-a întâlnit cu Andrei Nicolescu și i-a transmis un mesaj clar. Cum poate lua Dinamo titlul
9:49
Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea
9:22
VIDEOUn star englez, arestat pentru agresiune după o încăierare într-un club de noapte. I-a dat un cap în nas unui fan
8:46
Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 2 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 3 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 4 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis 5 “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului