Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: "Vă fac campion" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj i-a transmis prietenul său Valeriu Iftime, patronul de la Botoşani, echipă aflată în luptă directă pentru câştigarea titlului din Liga 1.

Chiar dacă FCSB e la 14 puncte de liderul Rapid şi la 12 de Botoşani, Iftime i-ar fi spus lui Becali că va deveni din nou campion. “Eu vă fac campion”, a fost mesajul omului de afaceri din Moldova.

Valeriu Iftime, către Gigi Becali: “Eu vă fac campion”

“El este băiat bun. Mi-a spus ‘Domnule Becali, tot dumneavoastră o să ieșiți campion. Vă fac campion! Botoșaniul o să vă facă campion!’, cum vorbește el repede așa. Că îi va bate pe adversarii noștri”, a spus Becali, la Gala Fanatik.

Pe de altă parte, pentru a avaea şanse mai mari de a rămâne campionul Ligii 1, Gigi Becali anunţă o adevărată revoluţie la FCSB, echipă de la care vor pleca 5 jucători în această iarnă. Latifundiarul anunţă însă şi 5 veniri.

“Vor veni cinci jucători. Eu zic că luăm campionatul. Mizez pe nebunia mea pentru Hristos pentru că îl iubesc. Oare mă va lăsa acum când am nevoie? Mă gândesc că mă lasă atât de jos, ca să vadă lumea revenirea. Campionatul e minune, mizez pe o minune.