Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali - Antena Sport

Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali

Andrei Nicolae Publicat: 9 decembrie 2025, 8:46

Lindon Emerllahu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Lindon Emerllahu urmează să plece de la CFR Cluj în perioada de mercato de iarnă, iar formația din Gruia se va alege cu o sumă considerabilă de bani în urma mutării respective. Mijlocașul din Kosovo pe care Gigi Becali și l-a dorit la un moment dat “la pachet” cu Louis Munteanu va fi transferat de o formație aflată pe podiumul campionatului din Ucraina.

Emerllahu este un jucător de valoare din echipa CFR-ului, iar acest aspect l-a transformat într-un “produs de export” pentru trupa din Gruia. După o jumătate de stagiune în care clujenii au evoluat sub așteptări, kosovarul va pleca din vestiarul lui Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Emerllahu pleacă în Ucraina

Fotbalistul pe care inclusiv Gigi Becali l-a vrut la FCSB va pleca din campionatul românesc și va semna cu cei de la Pollissya Zhytomyr, echipă aflată în prezent pe locul al treilea din Ucraina. În competiția în care evoluează și Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev, lider este LNZ Cherkasy, care este la egalitate de puncte cu Șahtior Donețk.

Pollissya Zhytomyr va plăti 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Emerllahu, o sumă extrem de importantă pentru CFR Cluj, ținând cont de problemele financiare cu care se confruntă ardelenii. În plus, formația din Gruia va păstra și un procent de 10% dintr-un posibil viitor transfer, potrivit sursei citate anterior.

Vestea că Emerllahu pleacă în străinătate confirmă declarațiile făcute în trecut de Iuliu Mureșan, președintele clubului, care transmitea că nu sunt deloc șanse ca mijlocașul kosovar să mai ajungă la FCSB. În urmă cu aproximativ o lună, fotbalistul de 23 de ani era dorit alături de Munteanu la campioana României, care era dispusă să îi ofere CFR-ului 4,5 milioane de euro.

