Decizia luată de Lando Norris după ce a devenit campion mondial - Antena Sport

Decizia luată de Lando Norris după ce a devenit campion mondial

Dan Roșu Publicat: 9 decembrie 2025, 8:38

Lando Norris, la Abu Dhabi - Profimedia Images

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), campionul mondial en-titre al Formulei 1, a confirmat luni că va purta numărul 1 pe maşina sa de concurs, anul viitor.

Lando Norris (26 de ani) este al 35-lea campion mondial din istoria Formulei 1 şi cel care anul acesta a reuşit să întrerupă seria de patru titluri consecutive cucerite de Max Verstappen.

Norris, care a concurat în 2025 pe o maşină care purta numărul 4, va lua pentru anul 2026 numărul 1, cel rezervat deţinătorului titlului mondial.

„Nu este pentru mine, este pentru toată echipa McLaren. Toţi cei din echipă, toţi cei care joacă un rol la McLaren sau la maşina mea, îl vom putea purta cu mândrie.

Toţi mecanicii mei, inginerii mei, toţi cei care fac parte din McLaren primesc şi ei această recunoaştere”, a declarat proaspătul campion mondial.

1 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 2 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 3 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 4 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis 5 “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului