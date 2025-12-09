Decizia luată de Lando Norris după ce a devenit campion mondial - Antena Sport

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), campionul mondial en-titre al Formulei 1, a confirmat luni că va purta numărul 1 pe maşina sa de concurs, anul viitor.

Lando Norris (26 de ani) este al 35-lea campion mondial din istoria Formulei 1 şi cel care anul acesta a reuşit să întrerupă seria de patru titluri consecutive cucerite de Max Verstappen.

Decizia luată de Lando Norris după ce a devenit campion mondial

Norris, care a concurat în 2025 pe o maşină care purta numărul 4, va lua pentru anul 2026 numărul 1, cel rezervat deţinătorului titlului mondial.

„Nu este pentru mine, este pentru toată echipa McLaren. Toţi cei din echipă, toţi cei care joacă un rol la McLaren sau la maşina mea, îl vom putea purta cu mândrie.

Toţi mecanicii mei, inginerii mei, toţi cei care fac parte din McLaren primesc şi ei această recunoaştere”, a declarat proaspătul campion mondial.