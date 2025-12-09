Un star englez, arestat pentru agresiune după o încăierare într-un club de noapte. I-a dat un cap în nas unui fan - Antena Sport

Lumea fotbalului este marcată de un caz de violență în care este implicat un jucător de top englez. Ivan Toney, fostul atacant al lui Brentford, în prezent la Al-Ahli, a fost arestat în Londra după ce a lovit cu capul în nas un om într-un club de noapte.
Toney poate avea probleme serioase cu justiția în urma agresiunii afișate într-un bar din Soho, un district aflat în Londra. Presa tabloidă din Anglia a acoperit cazul și a intervievat mai mulți martori care au venit cu detalii legate de cum s-a întâmplat totul.
Ivan Toney, violent după ce un fan a încercat să facă un selfie
Unul dintre martorii oculari aflați în club povestește cum un admirator al lui Toney l-a văzut în club și a încercat să facă o poză cu el, moment în care l-a luat de gât pentru a a realiza selfie-ul: “Toney a spus: «Ia mâna de pe mine, ia mâna de pe mine» și a ajuns să îi dea un cap în nas unuia dintre tipi”, a spus persoana întrebată de jurnaliști, potrivit thesun.co.uk.
În plus, martorul a menționat că victimei a început să îi curgă sânge din podul nasului. Cel intervievat de presă a punctat și faptul că este posibil ca Toney să se fi simțit amenințat și să creadă că oamenii respectivi nu vor o poză, ci să îl tâlhărească.
“E un superstar, primește jumătate de milion pe săptămână în Arabia Saudită. Avea bijuterii pe el și un ceas mișto. Probabil a crezut că încercau să îl atace ca să îi ia lanțul sau ceasul“.
EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl’ before video shows him being led away in cuffs 🚨 pic.twitter.com/hF0UJsh474
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 8, 2025
Ivan Toney, eliberat între timp pe cauțiune
Potrivit declarațiilor martorului, poliția a ajuns ulterior la jumătate de oră de la actul de agresiune și l-au arestat pe Toney, starul englez fiind încătușat. Un barman a povestit pentru sursa menționată anterior că poliția s-a întors a doua zi pentru a adresa mai multe întrebări. Persoana agresată de Toney a fost preluată de ambulanță și a aflat că are nasul spart, dar și un deget inelar rupt.
Presa a vorbit și cu poliția, care a anunțat că Toney nu mai este arestat, însă investigația continuă: “Un om de 29 de ani a fost arestat la fața locului, fiind suspect de două capete de acuzare de agresiune și una de încăierare. Între timp, a fost eliberat pe cauțiune, în timp ce ancheta continuă“.
Pe plan fotbalistic, Ivan Toney a fost un atacant de top în Premier League în perioada petrecută la Brentford, fiind și pe lista unor echipe mai importante până a ales să plece în Arabia Saudită. La Brentford, fotbalistul a adunat 72 de goluri în 141 de meciuri.
