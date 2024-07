Ion Ţiriac a fost implicat într-un incident în trafic şi amendat de poliţie. Reacţia furibundă a miliardarului - Antena Sport

În schimb, averea lui Daniel Dineş s-a „prăbuşit”. Dacă la începutul anului 2024 era estimată la 2.7 miliarde de dolari, acum a ajuns la 1.4 miliarde de dolari. Acţiunile firmei fondate de Dineş, UiPath, au suferit o cădere de 30% la finalul lunii mai. A fost momentul în care antreprenorul român a decis să revină în funcţia de CEO.

Daniel Dineş a ajuns de pe primul loc în topul bogaţilor României pe ultima treaptă a podiumului. Locul secund este ocupat de Dragoş Pavăl, cel care are o avere estimată la 2 miliarde de dolari.

Ce studii are unica fiică a lui Ion Ţiriac! Ioana şi-a făcut tatăl miliardar mândru

S-a aflat ce studii are unica fiică a lui Ion Ţiriac. Ioana şi-a făcut tatăl miliardar mândru, după ce a absolvit o facultate din America. Ioana Ţiriac este fiica pe care Ion Ţiriac o are alături de marea sa iubire, Sophie Ayad. Alături de aceasta, miliardarul român mai are un fiu, pe nume Karim. Totodată, alături de Mikette von Issenberg, Ion Ţiriac mai are un fiu, pe nume Alexandru Ion Ţiriac. (VEZI IMAGINI DE SENZAŢIE CU UNICA FIICĂ A LUI ION ŢIRIAC)

Ioana Ţiriac a plecat să studieze la o facultate din America, imediat după ce a terminat liceul în Bucureşti. În urmă cu doi ani, aceasta şi-a finalizat studiile la Universitatea din Miami, fiind specializată în economie.

După ce şi-a încheiat studiile peste Ocean, Ioan Ţiriac s-a mutat în Dubai. Aceasta are, cel mai probabil, interese imobiliare acolo, postând recent pe contul ei de Instagram o campania imobiliară din oraşul în care locuieşte. Ea a apărut pe reţeaua de socializare şi cu o vestimentaţie branduită.