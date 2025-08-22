Gigi Becali l-a atacat din nou pe Mihai Rotaru: "Cu mine nu poate, e prea mic". Ce a spus după seara europeană - Antena Sport

Gigi Becali nu a ezitat să îl “înțepe” din nou pe Mihai Rotaru, de această dată vorbind despre lupta la titlu dintre FCSB și Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a fost întrebat ce părere a avut despre reacția pe care a oferit-o presei finanțatorul din Bănie joi seara, când acesta fost chestionat ce părere are despre duelul dintre roș-albaștri și Aberdeen.

În plus, latifundiarul din Pipera a vorbit și despre cum a considerat el că ar trebui să se decidă titlul de campioană în Liga 1.

Becali aruncă din nou “săgeți” înspre Mihai Rotaru

FCSB și Universitatea Craiova au fost implicate ieri în play-off-ul competițiilor europene, campioana remizând cu Aberdeen, în timp ce oltenii au învins-o pe Bașakșehir. Sunat pentru a oferi o reacție după victoria echipei sale, Mihai Rotaru a primit și o întrebare legată de partida rivalei din București, care era în desfășurare la momentul respectiv.

Patronul din Bănie nici nu a vrut să audă și le-a spus jurnaliștilor: “Vă închid telefonul! Nu mă interesează FCSB, dar e greu de înțeles pentru dumneavoastră. Ne interesează dacă România face puncte, dar nu este în prime time pentru noi“, potrivit digisport.ro.

În dimineața de după seara europeană, Becali a acordat noi declarații la palat și a fost întrebat ce părere are despre modul în care a vorbit Rotaru. După cum a arătat și în trecut, latifundiarul din Pipera nu s-a abținut să își ironizeze rivalul, după care a menționat că Universitatea Craiova e o echipă completă în acest sezon.