"Parcă vine din Divizia B" Gigi Becali a pus la zid o vedetă după Aberdeen - FCSB 2-2: "Nu îmi vine să cred" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost mulţumit de rezultatul de egalitate obţinut de campioana României în Scoţia. În manşa tur a play-off-ului Europa League, FCSB a remizat pe terenul celor de la Aberdeen, scor 2-2.

Chiar dacă a condus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Bîrligea şi Olaru, campioana României nu a reuşit să reziste până la final, jucând mai mult de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Juri Cisotti. Chiar şi aşa, Gigi Becali este încrezător că echipa sa se va califica în faza principală Europa League.

Gigi Becali l-a criticat pe Vlad Chiricheş după Aberdeen – FCSB 2-2

Aproape ca la orice alt meci, Gigi Becali a avut şi “clienţii” săi. Patronul roş-albaştrilor nu s-a ferit să îl critice pe Vlad Chiricheş şi să spună despre veteranul FCSB-ului că pare un jucător de 19 ani, care vine din Divizia B:

“Nu știu ce se întâmplă cu Chiricheș. Parcă a ajuns un jucător de 19 ani, căruia îi e frică de minge și se ascunde de ea, de parcă vine din Divizia B și a venit la FCSB și se ascunde de minge.

Chiricheș se ascunde de minge. Nu îmi vine să cred!