"Parcă vine din Divizia B" Gigi Becali a pus la zid o vedetă după Aberdeen - FCSB 2-2: "Nu îmi vine să cred" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost mulţumit de rezultatul de egalitate obţinut de campioana României în Scoţia. În manşa tur a play-off-ului Europa League, FCSB a remizat pe terenul celor de la Aberdeen, scor 2-2.
Chiar dacă a condus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Bîrligea şi Olaru, campioana României nu a reuşit să reziste până la final, jucând mai mult de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Juri Cisotti. Chiar şi aşa, Gigi Becali este încrezător că echipa sa se va califica în faza principală Europa League.
Gigi Becali l-a criticat pe Vlad Chiricheş după Aberdeen – FCSB 2-2
Aproape ca la orice alt meci, Gigi Becali a avut şi “clienţii” săi. Patronul roş-albaştrilor nu s-a ferit să îl critice pe Vlad Chiricheş şi să spună despre veteranul FCSB-ului că pare un jucător de 19 ani, care vine din Divizia B:
“Nu știu ce se întâmplă cu Chiricheș. Parcă a ajuns un jucător de 19 ani, căruia îi e frică de minge și se ascunde de ea, de parcă vine din Divizia B și a venit la FCSB și se ascunde de minge.
Chiricheș se ascunde de minge. Nu îmi vine să cred!
Aberdeen e o echipă muncitoare, echilibrată, dar nu este periculoasă. Nu ne poate bate la București, nu au cum să ne bată!
Nu au nimic ieșit din comun, vreo surpriză, să vezi pase pe culoar, un-doiuri, drept dovadă, nu au avut nicio ocazie de gol în prima repriză. Clar, mă refer”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.
Gigi Becali l-a criticat pe arbitrul meciului Aberdeen – FCSB 2-2: “A fost de partea lor”
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, l-a criticat pe arbitrul central al partidei cu Aberdeen. Cartonaşul roşu primit de Juri Cisotti a fost o fază incriminată de Gigi Becali.