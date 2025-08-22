Jules Kounde şi-a prelungit contractul cu Barcelona! Francezul a semnat până în 2030: "Sunt foarte fericit" - Antena Sport

Fundaşul francez Jules Kounde va continua alături de clubul de fotbal FC Barcelona până în iunie 2030, după ce a semnat o prelungire a contractului său, scrie DPA.

Kounde, 26 ani, care a ajuns la clubul catalan în vara lui 2022 de la Sevilla FC, a semnat acum pentru încă trei ani, dar acordul fusese deja anunţat la mijlocul lunii.

Jules Kounde, contract până în 2030 cu Barcelona

“Sunt foarte fericit, încântat să-mi prelungesc contractul. A fost ceva foarte uşor pentru că eu şi clubul eram fericiţi şi, prin urmare, a fost uşor să realizez acest lucru. Sunt foarte fericit să continui la club, aşa că este un moment foarte special pentru mine”, a declarat internaţionalul francez la Barca TV, după semnarea noului contract.

Kounde, care şi-a început cariera profesională la Bordeaux, a jucat 142 de meciuri până în prezent pentru catalani şi are în vizor cele 193 de meciuri bifate de compatriotul său Eric Abidal, care deţine recordul de cel mai mare număr de meciuri jucate de un francez pentru Barca.