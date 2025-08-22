Jules Kounde şi-a prelungit contractul cu Barcelona! Francezul a semnat până în 2030: "Sunt foarte fericit" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 22 august 2025, 11:08

Jules Kounde, în timpul unui meci / Profimedia

Fundaşul francez Jules Kounde va continua alături de clubul de fotbal FC Barcelona până în iunie 2030, după ce a semnat o prelungire a contractului său, scrie DPA.

Kounde, 26 ani, care a ajuns la clubul catalan în vara lui 2022 de la Sevilla FC, a semnat acum pentru încă trei ani, dar acordul fusese deja anunţat la mijlocul lunii.

Jules Kounde, contract până în 2030 cu Barcelona

Sunt foarte fericit, încântat să-mi prelungesc contractul. A fost ceva foarte uşor pentru că eu şi clubul eram fericiţi şi, prin urmare, a fost uşor să realizez acest lucru. Sunt foarte fericit să continui la club, aşa că este un moment foarte special pentru mine”, a declarat internaţionalul francez la Barca TV, după semnarea noului contract.

Kounde, care şi-a început cariera profesională la Bordeaux, a jucat 142 de meciuri până în prezent pentru catalani şi are în vizor cele 193 de meciuri bifate de compatriotul său Eric Abidal, care deţine recordul de cel mai mare număr de meciuri jucate de un francez pentru Barca.

În 2024, Kounde a fost cel mai utilizat jucător din lume, cu 70 de meciuri jucate la nivel de club şi selecţionată, înainte de a continua, fără pauză, în anul 2025, adunând peste 100 de meciuri consecutive între noiembrie 2023 şi aprilie 2025.

În sezonul trecut, Kounde a realizat tripla naţională alături de Barca, inclusiv un trofeu în Cupa Spaniei, în faţa “eternei rivale” Real Madrid (scor 3-2 după prelungiri), în care a marcat golul victoriei în minutul 116.

Ce a spus Hansi Flick după Mallorca – Barcelona 0-3: “Nu mi-a plăcut meciul”

Hansi Flick a vorbit după Mallorca – Barcelona 0-3. Antrenorul catalanilor a uimit pe toată lumea la interviu și s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi.

Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingeaTânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingea
În prima repriză, Barcelona a făcut spectacol. Raphinha și Ferran Torres au dus scorul la 2-0. Mai apoi, Mallorca a fost lovită de două eliminări: Manu Morlanes, în minutul 33 și Vedat Muriqi, în minutul 39.

Chiar dacă adversarii au jucat în 9 oameni, catalanii nu au forțat și au marcat un nou gol abia în prelungiri, prin Lamine Yamal.

La interviul de la finalul partidei, Hansi Flick s-a declarat deranjat de relaxarea jucătorilor de la Barcelona. Acesta a spus că elevii săi ar fi trebuit să mai înscrie, având în vedere situația în care se aflau adversarii.

”Nu mi-a plăcut meciul. Sunt trei puncte importante, dar nu mi-a plăcut meciul. După 0-2 și cele două cartonașe roșii, echipa a jucat la 50%. Trebuie să vorbesc despre asta, nu mi-a plăcut.

Cred că ar fi trebuit să continuăm să controlăm mingea și jocul, dar trebuie să înscriem. Iată ce pot spune: nu putem juca la 50 sau 60% din capacitate împotriva a nouă jucători”, a spus Hansi Flick.

