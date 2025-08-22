CFR Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Cine e înlocuitorul lui Dan Petrescu - Antena Sport

Închide meniul
CFR Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Cine e înlocuitorul lui Dan Petrescu

Publicat: 22 august 2025, 11:53

CFR Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Cine e înlocuitorul lui Dan Petrescu

Hepta

CFR Cluj a rămas fără antrenor după umilinţa suferită în Suedia. Hacken a câştigat cu un incredibil 7-2 meciul tur din play-off-ul Conference League. Imediat după această înfrângere, Dan Petrescu şi-a anunţat demisia.

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a acceptat imediat demisia “Bursucului”. Extrem de supărat după meciul din Suedia, Varga a încercat să se calmeze înainte de a lua decizii, dar a început încă de noaptea trecută căutarea înlocuitorului lui Dan Petrescu.

Andrea Mandorlini s-a înţeles cu CFR Cluj

Potrivit fanatik.ro, Neluţu Varga s-a înţeles deja cu Andrea Mandorlini, italianul care a mai pregătit formaţia din Gruia în alte două mandate. Ultima oară, Mandorlini a plecat de la CFR Cluj în ianuarie 2024, fiind înlocuit la vremea respectivă de Adrian Mutu. Italianul nu a mai antrenat de atuci

Sursa menţionată mai sus anunţă că Varga s-a înţeles cu Mandorlini în proporţie de 99% şi că numai în cazul unei situaţii neprevăzute, acesta nu va reveni în Gruia.

În anul 2010, Andrea Mandorlini a cucerit la CFR Cluj titlul de campion în Liga 1, Cupa României şi Supercupa României.

Daniel Bîrligea, despre umilinţa suferită de CFR Cluj în Suedia: “De ce să nu dea şi ei în retur?”

Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre rezultatul înregistrat joi seară de fosta sa echipă. CFR Cluj a fost umilită în manşa tur a play-off-ului Conference League de suedezii de la Hacken, care s-au impus cu 7-2.

Daniel Bîrligea, fostul atacant al celor de la CFR Cluj, nu crede că formaţia din Gruia trebuie să renunţe. Marcator la Aberdeen joi seară, Bîrligea a declarat la finalul remizei obţinute de FCSB în Scoţia că nu înţelege ce s-a întâmplat cu fosta sa echipă, dar este de părere că CFR Cluj poate întoarce rezultatul, în ciuda celor cinci goluri diferenţă, dacă echipa va da totul pe teren, la partida din Gruia:

“(n.r. CFR a pierdut cu 2-7) Nu știu ce s-a întâmplat, dar sper și cred că o să lupte în retur. Nimic nu este imposibil, de ce să nu dea și ei în retur?

Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingea
Se joacă la Cluj, au și susținerea fanilor, sper să lupte. Dacă luptă și dau totul pe teren cred că pot întoarce rezultatul. Ne ajută și pe noi ca țară, nimic nu e pierdut până în ultimul minut”, a declarat Daniel Bîrligea, după Aberdeen – FCSB.

