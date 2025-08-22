CFR Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Cine e înlocuitorul lui Dan Petrescu - Antena Sport

CFR Cluj a rămas fără antrenor după umilinţa suferită în Suedia. Hacken a câştigat cu un incredibil 7-2 meciul tur din play-off-ul Conference League. Imediat după această înfrângere, Dan Petrescu şi-a anunţat demisia.

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a acceptat imediat demisia “Bursucului”. Extrem de supărat după meciul din Suedia, Varga a încercat să se calmeze înainte de a lua decizii, dar a început încă de noaptea trecută căutarea înlocuitorului lui Dan Petrescu.

Andrea Mandorlini s-a înţeles cu CFR Cluj

Potrivit fanatik.ro, Neluţu Varga s-a înţeles deja cu Andrea Mandorlini, italianul care a mai pregătit formaţia din Gruia în alte două mandate. Ultima oară, Mandorlini a plecat de la CFR Cluj în ianuarie 2024, fiind înlocuit la vremea respectivă de Adrian Mutu. Italianul nu a mai antrenat de atuci

Sursa menţionată mai sus anunţă că Varga s-a înţeles cu Mandorlini în proporţie de 99% şi că numai în cazul unei situaţii neprevăzute, acesta nu va reveni în Gruia.

În anul 2010, Andrea Mandorlini a cucerit la CFR Cluj titlul de campion în Liga 1, Cupa României şi Supercupa României.