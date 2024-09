Ion Ţiriac i-a anunţat "divorţul", iar Ilie Năstase a lansat acuzaţii incredibile: "Aş face plângere la poliţie!" - Antena Sport

Galerie (33) Ion Ţiriac i-a anunţat "divorţul" lui Ilie Năstase, iar "Nasty" a avut prima reacţie şi a lansat acuzaţii incredibile Ilie Năstase, alături de Ion Ţiriac / Colaj Profimediaimages/AS.ro Ion Ţiriac i-a anunţat „divorţul” lui Ilie Năstase, iar „Nasty” a venit cu acuzaţii incredibile şi asigură că are loc o campanie de denigrare a Ioanei Năstase. Fostul lider ATP a avut o primă reacţie după declaraţiile surprinzătoare date de bunul său prieten. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Am auzit că a divorțat acum două săptămâni, iar astăzi am citit că este cel mai fericit om de pe planeta asta”, a fost declaraţia dată de Ion Ţiriac care a avut ecou în România. Ilie Năstase a ţinut să precizeze că este în continuare împreună cu cea de-a cincea soţie a lui. Ion Ţiriac i-a anunţat „divorţul”, iar Ilie Năstase a lansat acuzaţii incredibile Ilie Năstase s-a căsătorit cu Ioana în 2019, iar căsnicia lor a fost una tumultoasă. Au fost mai multe momente în care cea care este cu 29 de ani mai tânără decât „Nasty” a dezvăluit că ia în calcul să divorţeze. A şi depus actele, dar a fost convinsă de fostul mare jucător de tenis să renunţe. După ce zvonurile separării au revenit în prim plan, Ilie Năstase a ţinut să afirme că este o persoană care îi vrea răul Ioanei. „Noi suntem bine, ținta este soția mea și numai ea. Numai în ea dau tot timpul, de ce nu dau în mine, că eu sunt bărbat? Ea e femeie, are familie, ce au cu ea? Nu înțeleg, pe asta nu o înțeleg. Stăm și vorbim și noi seara și nu înțeleg cine face campania asta de denigrare a ei, că nu înțeleg. Reclamă

Are și ea copil, are nepoțică, are soră, are mamă, se uită și ele la televizor. Aș face plângere la poliție dacă aș ști cine e, că eu cu ea suntem o familie”, a declarat Ilie Năstase la antenastars.ro.

Ilie Năstase are deja cinci copii. În 1986, în momentul în care era într-un mariaj cu Alexandra King, i-a înfiat pe Nicholas şi pe Charlotte. După divorţ, cei doi au rămas în Statele Unite alături de mama lor. Fostul lider ATP mai are o fiică cu Dominique Grazia, Nathalie, şi două cu Amalia, Alessia şi Emma.

Ioana Năstase a ajuns la mănăstire, după ce a fost acuzată de Ilie Năstase că are amant

S-a aflat care este motivul pentru care Ioana Năstase a ajuns la mănăstire, după scandalul monstru din plină stradă. Ilie Năstase a acuzat-o, de faţă cu vecinii din Mamaia, că are amant şi a fost un schimb dur de replici.

„Cine-i ăla? Ăla-i amantul tău! Te-am văzut, am auzit tot!”, i-a strigat Ilie Năstase soţiei lui. „Ești drogat! Du-te la tine în apartament, că ești bătrân!”, i-a replicat Ioana Năstase. Cea de-a cincea soţie a lui „Nasty” a decis să se retragă în lăcaşul de cult pentru a uita de probleme. Fostul mare jucător de tenis a însoţit-o la Piatra Neamţ. „Am plecat la mănăstire, să mă liniștesc. La Nechit, în Piatra Neamț, unde mă ducea bunica atunci când eram mică. E locul unde mă încarc și-mi iau energie să pot merge mai departe. Sunt de trei zile aici. E și Ilie cu mine. Îi place aici. Îmi caut un loc de 400-500 metri să-mi fac o căbănuță. Aici am copilărit. Eu vin mai des aici. Acum și el și-a dorit foarte mult să vină cu mine. M-a rugat să-l aștept să vină și el, că avea o filmare. Cred că de aici plecăm împreună acasă. Dar niciodată nu poți să știi. Ilie e mai libertin așa. Își mai ia pauze, câteva zile. Pleacă, se duce la fiicele lui. Nu sunt obișnuită să fac asta. El se mai duce la un restaurant„, a declarat Ioana Năstase pentru fanatik.ro. Ioana a afirmat şi că nu ia în calcul, pentru moment, să divorţeze. „El e mai certăreț din fire. L-am lăsat așa vreo 4-5 ore, să spună ce vrea. Și atunci, eu mai intram, mai ieșeam. Dar el statea acolo. Apoi i-am zis, pentru că nu am mai putut: du-te în casă și te odihnește, că ești om bătrân și te faci de râs. El avea chef de harță, nu avea nicio legătură discuția noastră cu telefonul pe care l-am primit, că aș fi vorbit cu cineva în acel moment. Nu mi-a stat gândul la vreun divorț. După atâția ani… Dar, Doamne ferește, nu știi niciodată„, a mai spus Ioana.

