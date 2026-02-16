(P) Cum percep utilizatorii riscul în cazinourile online: opinia experților DonRo casino - Antena Sport

Nu este un secret pentru nimeni că, atunci când joacă jocuri de noroc, jucătorii își riscă banii. Dar unii sunt mai precauți, iar alții sunt dispuși să riște sume mari. Dar nu este vorba doar de mărimea fondului de joc, ci și de alți factori care influențează percepția riscului – tipul de joc, volatilitatea, RTP, dinamica și starea emoțională a jucătorului.

În comparație cu cazinourile fizice, în cazinourile online, cum ar fi DonRo casino sau altele, limitele riscului sunt puțin estompate, deoarece jucătorul nu ține în mână banii pentru pariuri. Astfel, pragul psihologic schimbă percepția.

Diferența dintre riscul conștient și riscul spontan

Riscul conștient este riscul care se formează pe baza analizei, calculelor matematice, dimensiunii bankroll-ului, volatilității și RTP-ului. Astfel, jucătorul cântărește toate aspectele de care va depinde gradul de victorie și abia apoi ia o decizie – merită să riște sau nu. Astfel, nivelul de stres scade atunci când utilizatorul este sigur că totul este calculat și se află sub controlul său.

Riscul spontan este un risc care apare în mod neașteptat, sub influența emoțiilor, de exemplu, din rezultatele anterioare, fie ele pozitive sau negative. Experții DonRo casino avertizează că jucătorul nu este conștient de un astfel de risc, el are pur și simplu un obiectiv care sporește entuziasmul și implicarea. Abia după ce primește rezultatele pariurilor, el își dă seama că a riscat, dar în timpul jocului nu va avea control asupra gradului de risc.

Influența formatului jocului asupra percepției riscului

Acum să analizăm cum formatul jocului va forma percepția asupra riscului. Iată ce putem include aici: