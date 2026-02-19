Gabi Balint, mesaj categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off. Marea problemă a campioanei - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, după eşecul cu Universitatea Craiova - Sport Pictures

Gabi Balint a transmis un mesaj categoric privind şansele FCSB-ului de calificare în play-off. Campioana ocupă locul zece, cu 40 de puncte, înaintea ultimelor trei etape rămase de disputat din sezonul regular.

FCSB “tremură” serios privind clasarea în Top 6, fiind în prezent la trei puncte de ultima echipă clasată pe loc de play-off, anume FC Argeş.

Gabi Balint, mesaj categoric despre şansele FCSB-ului de calificare în play-off

Gabi Balint crede că FCSB nu mai poate prinde play-off-ul, pe acest final de sezon regular. Fostul internaţional a subliniat că jocul prestat de campioană a fost unul modest, mărturisind că nici jucătorii importanţi ai echipei, precum Darius Olaru sau Florin Tănase, nu au prestaţii constante.

De asemeea, Gabi Balint a declarat că marea problemă a FCSB-ului o reprezintă defensiva. Fostul jucător consideră că roş-albaştrii nu reuşesc să-şi construiască o apărare solidă, deoarece se focusează mai mult pe faza ofensivă.

“Din punctul meu de vedere, nu cred că-l prinde. La ce am văzut în meciul de la Craiova, jocul nu prea îi ajută. Plus problemele cu jucătorii accidentați. Olaru nu reușește să fie cel dinainte de accidentare. Nu văd cum să fie, e greu. Tănase e un jucător important, e cheia în jocul FCSB-ului, când e și el în formă. A avut și el momente…