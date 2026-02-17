Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul - Antena Sport

Home | Diverse | Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Foto

Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul

Antena Sport Publicat: 17 februarie 2026, 15:46

Comentarii
Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
galerie foto Galerie (20)

Vera Wang - Instagram

Vera Wang, fosta patinatoare ajunsă celebră creatoare de modă, este cunoscută pentru dietele spectaculoase, care i-au permis să se menţină într-o formă fizică de vis, chiar dacă a ajuns la vârsta de 76 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De-a lungul timpului, ea a susţinut că a ţinut mai multe diete controversate, în care îşi făcea poftele, precum un pahar de vodcă pe zi, sau mai multe dulciuri.

Vera Wang are grijă de dieta ei

O altă decizie considerată o aroganţă a fost cea de a avea două frigidere în bucătărie. Într-unul dintre frigidere, Vera Wang depozitează mâncarea consideratră nesănătoasă. În celălalt, vedetă ţine legumele şi mâncarea pe care o consideră sănătoasă.

“Beau numai apă, am renunţat la sucuri cu şase ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am fost nevoită să renunţ”, spunea Vera Wang, în primăvara lui 2024.

Vera Wang are o avere de peste 600 de milioane de dolari

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.

Reclamă
Reclamă

Ea a ajuns un celebru creator de modă, dar totul a pornit în momentul în care s-a măritat cu Arthur Becker. Atunci, ea nu a găsit rochia de mireasă pe care o dorea. I s-a părut incredibil faptul că a fost nevoită să alerge din colţ în colţ după o rochie de mireasă.

„Probabil că este o oportunitate reală în această zonă. Se poate face o afacere bănoasă”, a fost mesajul pe care tatăl Verăi i l-a transmis când a văzut cât timp pierde pentru rochie. Şi ea nici un a stat pe gânduri.

Atunci, după cum Vera recunoaşte într-un interviu acordat pentru cnbc.com, din fata care nu mai avea nicio speranţă, brusc ea se mărita la 40 de ani şi fonda propria companie. „A fost ceva sălbatic. Mă pregăteam să devin şi mamă”.

Risc de "roaming involuntar". Românii din două judeţe, taxaţi suplimentar, deşi n-au ieşit din ţarăRisc de "roaming involuntar". Românii din două judeţe, taxaţi suplimentar, deşi n-au ieşit din ţară
Reclamă
Vera Wang
Vera Wang
Vera Wang
Vera Wang arată ca o adolescentă la 76 de ani
+(20)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online
Observator
Şcoli închise pe 18 februarie din cauza Codului portocaliu de ninsori şi viscol. Cursurile se vor ţine online
Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv
Fanatik.ro
Schimbare de antrenor în Liga Naţională! Selecţionerul României pleacă de la Craiova. Prima reacţie. Exclusiv
15:25
Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României, OUT de la SCM Craiova! Primele explicaţii
15:01
Benfica – Real Madrid LIVE TEXT (22:00). Madrilenii vor revanşa în play-off-ul Champions League. Programul complet
15:00
LIVE VIDEOAl Gharafa – Tractor LIVE VIDEO (18:00). Florinel Coman luptă pentru optimi în Liga Campionilor Asiei. 2 meciuri se joacă ACUM
14:43
EXCLUSIVE rezervă la FCSB, dar va fi convocat la naţionala României pentru barajul crucial cu Turcia
14:15
VideoFinal dramatic în Liga Campionilor Asiei! Seoul a condus tot meciul, dar Hiroshima a înscris de două ori în prelungiri
13:52
Teste pre-sezon din Bahrain LIVE VIDEO (18-20 februarie). Ultimele pregătiri înaintea debutului în noul sezon
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 4 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 5 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj 6 Fostul jucător de la Dinamo, transfer la Barcelona sau Real Madrid!
Citește și