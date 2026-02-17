Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul - Antena Sport

Vera Wang, fosta patinatoare ajunsă celebră creatoare de modă, este cunoscută pentru dietele spectaculoase, care i-au permis să se menţină într-o formă fizică de vis, chiar dacă a ajuns la vârsta de 76 de ani.

De-a lungul timpului, ea a susţinut că a ţinut mai multe diete controversate, în care îşi făcea poftele, precum un pahar de vodcă pe zi, sau mai multe dulciuri.

Vera Wang are grijă de dieta ei

O altă decizie considerată o aroganţă a fost cea de a avea două frigidere în bucătărie. Într-unul dintre frigidere, Vera Wang depozitează mâncarea consideratră nesănătoasă. În celălalt, vedetă ţine legumele şi mâncarea pe care o consideră sănătoasă.

“Beau numai apă, am renunţat la sucuri cu şase ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am fost nevoită să renunţ”, spunea Vera Wang, în primăvara lui 2024.

Vera Wang are o avere de peste 600 de milioane de dolari

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei din lume, dar nimic nu anunţa asta, cel puţin nu când fosta patinatoare avea 40 de ani. Ajunsă la 76 de ani, pe lângă look-ul de adolescentă, ea are şi o avere de peste 600 de milioane de dolari.