"Parcă ar fi futsal". Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League - Antena Sport

Fabio Capello a oferit o reacţie fermă, după ce Interul lui Cristi Chivu a fost învinsă de Bodo/Glimt, scor 1-3, în prima manşă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul italian a declarat că jucătorii nerazzurri au avut probleme din cauza terenului sintetic din Norvegia.

Fabio Capello a subliniat faptul că Inter nu şi-a putut pune în practică jocul obişnuit, din cauza suprafeţei de joc. Acesta s-a declarat convins de faptul că elevii lui Cristi Chivu vor arăta altfel în returul de săptămâna viitoare, de pe Meazza.

Fabio Capello, ferm după Bodo/Glimt – Inter 3-1

Totodată, Fabio Capello consideră că elevii lui Cristi Chivu trebuie să revină la jocul obişnuit, cu schimbări de direcţie şi centrări în careu, pentru a întoarce scorul cu Bodo/Glimt şi a obţine calificarea în optimile Champions League.

“Bodo/Glimt obținuse deja rezultate mari. Joacă fotbal de parcă ar fi futsal: teren îngust, viteză foarte mare, mereu compacți, sar imediat pe adversar. Inter a suferit, a avut puține ocazii.

Norvegienii nu pierdeau mingea și o recuperau rapid, nu i-au permis lui Inter să joace într-un ritm mai lent. Mă așteptam la mai multă atenție din partea lui Inter.