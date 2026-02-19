"Parcă ar fi futsal". Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League - Antena Sport

Închide meniul
“Parcă ar fi futsal”. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League

Viviana Moraru Publicat: 19 februarie 2026, 9:29

Comentarii
Parcă ar fi futsal. Fabio Capello ştie ce trebuie să facă Cristi Chivu, pentru a o duce pe Inter în optimile Champions League

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Fabio Capello a oferit o reacţie fermă, după ce Interul lui Cristi Chivu a fost învinsă de Bodo/Glimt, scor 1-3, în prima manşă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul italian a declarat că jucătorii nerazzurri au avut probleme din cauza terenului sintetic din Norvegia.

Fabio Capello a subliniat faptul că Inter nu şi-a putut pune în practică jocul obişnuit, din cauza suprafeţei de joc. Acesta s-a declarat convins de faptul că elevii lui Cristi Chivu vor arăta altfel în returul de săptămâna viitoare, de pe Meazza.

Fabio Capello, ferm după Bodo/Glimt – Inter 3-1

Totodată, Fabio Capello consideră că elevii lui Cristi Chivu trebuie să revină la jocul obişnuit, cu schimbări de direcţie şi centrări în careu, pentru a întoarce scorul cu Bodo/Glimt şi a obţine calificarea în optimile Champions League.

“Bodo/Glimt obținuse deja rezultate mari. Joacă fotbal de parcă ar fi futsal: teren îngust, viteză foarte mare, mereu compacți, sar imediat pe adversar. Inter a suferit, a avut puține ocazii.

Norvegienii nu pierdeau mingea și o recuperau rapid, nu i-au permis lui Inter să joace într-un ritm mai lent. Mă așteptam la mai multă atenție din partea lui Inter.

Inter poate întoarce rezultatul. Acasă, pe un teren normal, Inter se transformă; nu poate juca așa cum a făcut-o în această seară, cu atâtea dificultăți cauzate de suprafața de joc.

Inter încearcă să joace cu mingea la firul ierbii, cu schimbări de direcție, cu Dimarco centrând în careu, atunci se schimbă totul. În această seară nu am văzut asta niciodată, Bodo nu i-a permis. Cred că Inter trebuie să facă acest lucru acasă și poate reuși calificarea”, a declarat Fabio Capello, conform fcinter1908.it.

Duelul dintre Inter şi Bodo/Glimt se va disputa marţi, de la ora 22:00. Până atunci, echipa lui Cristi Chivu se va duela cu Lecce în deplasare, în Serie A, meciul urmând să se joace sâmbătă, de la ora 19:00.

Comentarii


1 Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA 2 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 3 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 4 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 5 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 6 Kyros Vassaras a rupt tăcerea! Verdictul despre greşeala comisă de Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş: “Indiferent de presiune”
