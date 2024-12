Iubita lui Bănel Nicoliţă, apariţie spectaculoasă! Cât de frumoasă e Denisa, cea care l-a ajutat pe Bănel să treacă peste divorţul dureros - Antena Sport

„Foarte mulți bani. 300.000 de euro, pe-acolo. Când m-am dus acolo nu era nimic, era haos. Am găsit oile. Și-am spus stop: punem plasă sus frumos, cum am văzut și eu pe-afară, să nu se mai ducă mingea în apă, în noroi, să se ducă omul după ea. Să se ducă în alb și să se întoarcă negru.

Am luat frumos vestiarele, am făcut dușuri, era unul și se spălau cinci inși. Am făcut tot, cap-coadă: la oaspeți, la arbitri. Am făcut din garaj unde își făceau unii mașini, cantonament, să doarmă zece jucători, camere, tot ce trebuie, paturi, televizoare.

Când am început să mai câștigăm și noi meciuri, eu veneam în fiecare zi la antrenament. Când vin într-o zi găsesc oile pe teren, după ce băgasem deja vreo 200.000 de euro. Nu știam ce să mai zic, pe cine să bat, pe cine să înjur. Am înnebunit. Ăsta e nivelul. N-ai ce să faci„, a declarat Bănel Nicoliţă pentru fanatik.ro.