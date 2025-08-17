"I-a supărat pe fani" Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor! - Antena Sport

Închide meniul
"I-a supărat pe fani" Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor!

“I-a supărat pe fani” Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor!

Publicat: 17 august 2025, 13:48

Valentin Mihăilă, la debutul la Rizespor / X Rizespor

După debutul cu Goztepe, meci pierdut de echipa lui cu 3-0, Valentin Mihăilă a jucat numai 11 minute în partida cu Alanyaspor, încheiată cu scorul de 0-0.

Mihăilă nu a avut realizări în primele partide în care a evoluat pentru Rizespor. Cu Goztepe, Mihăilă a jucat 59 de minute.

Valentin Mihăilă, criticat de presa turcă: “Se adaptează greu”

Mihăilă se adaptează cu greu la noua sa echipă. Joacă pe același post ca și la Parma, sezonul trecut, însă risipește mingi bune în careul advers. I-a supărat pe fani”, a scris publicaţia locală Rizedeyiz.

Transferat în 2020 de la Universitatea Craiova la Parma pentru 9.1 milioane de euro, echipa din Serie A l-a vândut în această vară pe internaţionalul român pentru numai 2 milioane de euro. Mihăilă a fost accidentat o perioadă lungă în sezonul trecut, ratând ultimele meciuri ale Parmei din campionat.

Cotat la 8.5 milioane de euro în trecut, Mihăilă a ajuns să valoreze în prezent numai 3 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Sezonul trecut nu a marcat niciun gol pentru Parma, reuşind însă 3 assist-uri.

Cu un sezon înainte, în Serie B, a marcat 6 goluri şi a dat 2 assist-uri în 32 de meciuri.

1 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi 2 “Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB 3 Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial 4 Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League 5 Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” 6 Video“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere”
