"I-a supărat pe fani" Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor! - Antena Sport

După debutul cu Goztepe, meci pierdut de echipa lui cu 3-0, Valentin Mihăilă a jucat numai 11 minute în partida cu Alanyaspor, încheiată cu scorul de 0-0.
Mihăilă nu a avut realizări în primele partide în care a evoluat pentru Rizespor. Cu Goztepe, Mihăilă a jucat 59 de minute.
Valentin Mihăilă, criticat de presa turcă: “Se adaptează greu”
„Mihăilă se adaptează cu greu la noua sa echipă. Joacă pe același post ca și la Parma, sezonul trecut, însă risipește mingi bune în careul advers. I-a supărat pe fani”, a scris publicaţia locală Rizedeyiz.
Transferat în 2020 de la Universitatea Craiova la Parma pentru 9.1 milioane de euro, echipa din Serie A l-a vândut în această vară pe internaţionalul român pentru numai 2 milioane de euro. Mihăilă a fost accidentat o perioadă lungă în sezonul trecut, ratând ultimele meciuri ale Parmei din campionat.
Cotat la 8.5 milioane de euro în trecut, Mihăilă a ajuns să valoreze în prezent numai 3 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Sezonul trecut nu a marcat niciun gol pentru Parma, reuşind însă 3 assist-uri.
Cu un sezon înainte, în Serie B, a marcat 6 goluri şi a dat 2 assist-uri în 32 de meciuri.
- Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren! Gol şi pasă de gol în Inter Miami – LA Galaxy
- Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă”
- Edi Iordănescu a dat verdictul despre Dennis Man, după transferul la PSV: “E singura lui problemă!”
- Înfrângere dură pentru Mircea Rednic! Standard Liege a pierdut la scor de neprezentare cu Union Saint-Gilloise
- Aberdeen a spart gheaţa! Prima victorie pentru scoţieni în noul sezon, chiar înaintea dublei cu FCSB