"I-a supărat pe fani" Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor! - Antena Sport

După debutul cu Goztepe, meci pierdut de echipa lui cu 3-0, Valentin Mihăilă a jucat numai 11 minute în partida cu Alanyaspor, încheiată cu scorul de 0-0.

Mihăilă nu a avut realizări în primele partide în care a evoluat pentru Rizespor. Cu Goztepe, Mihăilă a jucat 59 de minute.

Valentin Mihăilă, criticat de presa turcă: “Se adaptează greu”

„Mihăilă se adaptează cu greu la noua sa echipă. Joacă pe același post ca și la Parma, sezonul trecut, însă risipește mingi bune în careul advers. I-a supărat pe fani”, a scris publicaţia locală Rizedeyiz.

Transferat în 2020 de la Universitatea Craiova la Parma pentru 9.1 milioane de euro, echipa din Serie A l-a vândut în această vară pe internaţionalul român pentru numai 2 milioane de euro. Mihăilă a fost accidentat o perioadă lungă în sezonul trecut, ratând ultimele meciuri ale Parmei din campionat.

Cotat la 8.5 milioane de euro în trecut, Mihăilă a ajuns să valoreze în prezent numai 3 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Sezonul trecut nu a marcat niciun gol pentru Parma, reuşind însă 3 assist-uri.