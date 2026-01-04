Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nicio echipă din Italia nu-și permite". Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de "nerazzurri" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | “Nicio echipă din Italia nu-și permite”. Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de “nerazzurri”

“Nicio echipă din Italia nu-și permite”. Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de “nerazzurri”

Andrei Nicolae Publicat: 4 ianuarie 2026, 23:35

Comentarii
Nicio echipă din Italia nu-și permite. Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de nerazzurri

Giuseppe Marotta, în timpul unui meci / Profimedia

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a vorbit înainte de meciul echipei sale contra Bolognei despre posibilitatea ca Joao Cancelo să revină pe Giuseppe Meazza. Conducătorul clubului a dezvăluit că negocierile dintre cele două tabere se află într-o fază intermediară, dând detalii și despre latura financiară a înțelegerii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joao Cancelo este o țintă pentru Inter în această perioadă de mercato, în contextul în care “nerazzurrii” vor să suplinească golul lăsat în flancul drept al apărării de pierderea lui Denzel Dumfries, accidentat la gleznă. Portughezul vrea să plece de la actuala sa echipă, Al-Hilal, unde antrenor este Simone Inzaghi.

Ce a spus Marotta despre Cancelo

Situația fundașului portughez este însă mai complicată, pentru că el își dorește mai degrabă să revină la Barcelona decât la Inter, trupa catalană fiind prima opțiune pentru el. Pe lângă faptul că milanezii nu sunt prima opțiune a fundașului dreapta, conducerea mai are ceva de rezolvat, și anume salariul imens al lusitanului.

“Beppe” Marotta, președintele clubului, a vorbit despre posibila mutare a lui Cancelo și a dezvăluit că nimeni din Serie A nu și l-ar permite pe portughez la contractul pe care îl are. Totuși, în presa italiană s-a scris că Al-Hilal s-a angajat să plătească o parte din salariul jucătorului chiar dacă va pleca din Arabia Saudită. Președintele nu a dat însă și detalii legate de “cursa” pentru semnătura lui Cancelo care se dă între Barcelona și echipa sa.

Cancelo? Nu avem nevoi majore, mai ales în această perioadă de transferuri. Vom avea probleme cu înlocuirea lui Dumfries: va sta pe bară câteva luni. Oportunitatea de a veni Cancelo a apărut, o vom analiza și vom vedea ce se va întâmpla, e o fază intermediară.

Reclamă
Reclamă

El are un contract pe care nicio echipă din Italia nu și-l permite. E o situație neobișnuită: dacă luăm în considerare un schimb, știm că ei vor un fundaș central, deci vedem. Când vom intra în negocieri, vom evalua ce să facem astfel încât să restructurăm flancul drept“, a spus președintele clubului, potrivit gazzetta.it.

Înainte de meciul dintre Bologna și Inter, Cristi Chivu a fost și el întrebat despre posibilul transfer al lui Cancelo, însă antrenorul român a preferat să nu dea curs discuției.

100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să semneze în Mexic”. Prime de milioane plătite de turci!
Fanatik.ro
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să semneze în Mexic”. Prime de milioane plătite de turci!
23:58
Nota primită de Cristi Chivu după ce a început fulminant anul 2026: “Pentru cei care se îndoiau”
23:42
Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A
23:37
VIDEOMontreal Canadiens – Dallas Stars 4-3. Canadienii, victorie în prelungiri după un meci superb
23:01
Epassy l-a învins pe Ngezana la Cupa Africii pe Națiuni. Camerun s-a calificat în sferturile competiției
22:48
Fotbalistul a ajuns acum în cantonamentul FCSB-ului. A venit direct din vacanţă
22:40
Primul transfer al Rapidului a ajuns în Antalya. Semnătura pe contract, tot ce lipsește
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 3 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 4 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 5 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională 6 FotoFCSB a plecat în Antalya. Ce s-a întâmplat când Tavi Popescu l-a văzut pe Mihai Stoica, după “atacul” oficialului
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!