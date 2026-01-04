"Nicio echipă din Italia nu-și permite". Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de "nerazzurri" - Antena Sport

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a vorbit înainte de meciul echipei sale contra Bolognei despre posibilitatea ca Joao Cancelo să revină pe Giuseppe Meazza. Conducătorul clubului a dezvăluit că negocierile dintre cele două tabere se află într-o fază intermediară, dând detalii și despre latura financiară a înțelegerii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joao Cancelo este o țintă pentru Inter în această perioadă de mercato, în contextul în care “nerazzurrii” vor să suplinească golul lăsat în flancul drept al apărării de pierderea lui Denzel Dumfries, accidentat la gleznă. Portughezul vrea să plece de la actuala sa echipă, Al-Hilal, unde antrenor este Simone Inzaghi.

Ce a spus Marotta despre Cancelo

Situația fundașului portughez este însă mai complicată, pentru că el își dorește mai degrabă să revină la Barcelona decât la Inter, trupa catalană fiind prima opțiune pentru el. Pe lângă faptul că milanezii nu sunt prima opțiune a fundașului dreapta, conducerea mai are ceva de rezolvat, și anume salariul imens al lusitanului.

“Beppe” Marotta, președintele clubului, a vorbit despre posibila mutare a lui Cancelo și a dezvăluit că nimeni din Serie A nu și l-ar permite pe portughez la contractul pe care îl are. Totuși, în presa italiană s-a scris că Al-Hilal s-a angajat să plătească o parte din salariul jucătorului chiar dacă va pleca din Arabia Saudită. Președintele nu a dat însă și detalii legate de “cursa” pentru semnătura lui Cancelo care se dă între Barcelona și echipa sa.

“Cancelo? Nu avem nevoi majore, mai ales în această perioadă de transferuri. Vom avea probleme cu înlocuirea lui Dumfries: va sta pe bară câteva luni. Oportunitatea de a veni Cancelo a apărut, o vom analiza și vom vedea ce se va întâmpla, e o fază intermediară.