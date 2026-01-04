Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Epassy l-a învins pe Ngezana la Cupa Africii pe Națiuni. Camerun s-a calificat în sferturile competiției - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Epassy l-a învins pe Ngezana la Cupa Africii pe Națiuni. Camerun s-a calificat în sferturile competiției

Epassy l-a învins pe Ngezana la Cupa Africii pe Națiuni. Camerun s-a calificat în sferturile competiției

Andrei Nicolae Publicat: 4 ianuarie 2026, 23:01

Comentarii
Epassy l-a învins pe Ngezana la Cupa Africii pe Națiuni. Camerun s-a calificat în sferturile competiției

Jucătorii din Camerun, după un gol marcat / Profimedia

Camerun s-a calificat în sferturile Cupei Africii pe Națiuni, după ce a învins-o cu 2-1 pe Africa de Sud, într-un duel care i-a pus față în față pe Devis Epassy, de la Dinamo, respectiv pe Siyabonga Ngezana, de la FCSB, ambii fiind integraliști.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În faza următoare, pe “leii neîmblânziți” îi așteaptă un duel infernal cu favorita și în acelaș timp gazda competiției, Maroc.

Camerun, victorie cu Africa de Sud la AFCON 2025

“Bafana bafana” a început mai bine meciul de pe stadionul Al Medina și a avut primele ocazii, semnând și un gol anulat pe motiv de offside în minutul 14. Cu toate acestea, Camerun a deschis scorul prin Junior Tchamadeu, la o fază la care arbitrul a fost nevoit să se consulte cu cei din camera VAR pentru un posibil offside.

La pauză, naționala din zona centrală a Africii conducea cu 1-0, iar după ieșirea de la cabine a dat lovitura și și-a dublat avantajul prin Christian Kofane, care a învins portarul advers cu o lovitură de cap. Africa de Sud a început să alerge după egalare, însă Epassy, portarul lui Dinamo, a avut câteva intervenții foarte bune și și-a salvat echipa.

Goalkeeper-ul nu a mai avut ce să facă la șutul lui Evidence Makgopa, care a redus din diferență. “Bafana bafana” a avut în prelungiri șansa să egaleze, însă Camerun a scăpat și s-a calificat astfel după ce s-a impus cu 2-1 în Rabat.

Reclamă
Reclamă

Pentru Epassy și colegii săi, urmează meciul cu Maroc, formație care are în lot jucători precum Bono, Mazraoui, Hakimi, Brahim Diaz sau El Kaabi.

100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să semneze în Mexic”. Prime de milioane plătite de turci!
Fanatik.ro
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să semneze în Mexic”. Prime de milioane plătite de turci!
23:58
Nota primită de Cristi Chivu după ce a început fulminant anul 2026: “Pentru cei care se îndoiau”
23:42
Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A
23:37
VIDEOMontreal Canadiens – Dallas Stars 4-3. Canadienii, victorie în prelungiri după un meci superb
23:35
“Nicio echipă din Italia nu-și permite”. Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de “nerazzurri”
22:48
Fotbalistul a ajuns acum în cantonamentul FCSB-ului. A venit direct din vacanţă
22:40
Primul transfer al Rapidului a ajuns în Antalya. Semnătura pe contract, tot ce lipsește
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 3 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 4 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 5 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională 6 FotoFCSB a plecat în Antalya. Ce s-a întâmplat când Tavi Popescu l-a văzut pe Mihai Stoica, după “atacul” oficialului
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!