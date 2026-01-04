Epassy l-a învins pe Ngezana la Cupa Africii pe Națiuni. Camerun s-a calificat în sferturile competiției - Antena Sport

Camerun s-a calificat în sferturile Cupei Africii pe Națiuni, după ce a învins-o cu 2-1 pe Africa de Sud, într-un duel care i-a pus față în față pe Devis Epassy, de la Dinamo, respectiv pe Siyabonga Ngezana, de la FCSB, ambii fiind integraliști.

În faza următoare, pe “leii neîmblânziți” îi așteaptă un duel infernal cu favorita și în acelaș timp gazda competiției, Maroc.

Camerun, victorie cu Africa de Sud la AFCON 2025

“Bafana bafana” a început mai bine meciul de pe stadionul Al Medina și a avut primele ocazii, semnând și un gol anulat pe motiv de offside în minutul 14. Cu toate acestea, Camerun a deschis scorul prin Junior Tchamadeu, la o fază la care arbitrul a fost nevoit să se consulte cu cei din camera VAR pentru un posibil offside.

La pauză, naționala din zona centrală a Africii conducea cu 1-0, iar după ieșirea de la cabine a dat lovitura și și-a dublat avantajul prin Christian Kofane, care a învins portarul advers cu o lovitură de cap. Africa de Sud a început să alerge după egalare, însă Epassy, portarul lui Dinamo, a avut câteva intervenții foarte bune și și-a salvat echipa.

Goalkeeper-ul nu a mai avut ce să facă la șutul lui Evidence Makgopa, care a redus din diferență. “Bafana bafana” a avut în prelungiri șansa să egaleze, însă Camerun a scăpat și s-a calificat astfel după ce s-a impus cu 2-1 în Rabat.