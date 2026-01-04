Ciubotaru, sfătuit de Dorinel Munteanu după ce FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru mutare: "Asta mi-aș dori" - Antena Sport

Dorinel Munteanu a acordat un interviu din Antalya, acolo unde se pregătește alături de Hermannstadt pentru a doua parte a sezonului din Liga 1. În Turcia, antrenorul sibienilor a dezvăluit că a vorbit cu Kevin Ciubotaru, jucătorul curtat intens în ultima perioadă de FCSB.

Campioana României și-l dorește pe fundașul de 21 de ani de la Heramnnstadt, iar Gigi Becali a ajuns la un acord cu penultima clasată din Liga 1 pentru a realiza mutarea. Pasul care mai trebuia făcut de FCSB era să se înțeleagă și cu jucătorul, iar aici s-au împotmolit lucrurile, deși Ciubotaru dezvăluia că va vorbi cu cei din conducerea clubului după ultimul meci al anului 2025.

Ce a vorbit Dorinel Munteanu alături de Kevin Ciubotaru

La câteva zile după ce Gigi Becali a declarat că n-a mai primit niciun semn din tabăra jucătorului, Dorinel Munteanu a mărturisit că l-a luat de o parte pe fundașul de 21 de ani pentru a discuta cu el. “Neamțul” a spus ce sfaturi i-a dat și și-a exprimat dorința de a nu-l vedea pe Ciubotaru asociat cu diverse polemici.

“Eu am avut discuții cu el. Eu vreau ca el să-și păstreze plăcerea de a juca și de a performa. Știu că impresarii sau cine se ocupă vor să-l vândă, să câștige bani, dar pentru el e important să fie liniștit psihic și este.

A înțeles situația. Mi-aș dori să nu intre în tot felul de polemici, mai ales că este și tânăr. Să nu cadă în capcană, pentru că am jucători tineri care-i fac concurență. E e un jucător talentat, de perspectivă, are calități, dar trebuie să țină ritmul“, a spus Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.