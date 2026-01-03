Surpriză uriaşă în NHL! New York Rangers a "spulberat-o" pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers! - Antena Sport

New York Rangers a învins-o cu 5-1 pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers, în Clasicul Iernii din NHL. Meciul a fost în direct în AntenaPLAY.
Mika Zibanejad (32 de ani) a reuşit un hattrick, contribuind la toate cele 5 goluri pe care New York Rangers le-a înscris în meciul cu Florida Panthers.
New York Rangers a învins-o cu 5-1 pe Florida Panthers în Clasicul Iernii din NHL!
New York Rangers a ajuns la un palmares de 6 victorii din 6 meciuri în partidele în aer liber. 36.153 de spectatori au asistat la partida spectaculoasă de la Miami.
Mika Zibanejad a scris istorie, fiind primul jucător care reuşeşte un hattrick în Clasicul Iernii din NHL. El a dat şi assist-ul la celelalte două goluri ale lui New York Rangers.
Atacantul echipei Florida Panthers, Eetu Luostarinen, a declarat după meci că “totul a fost grozav, în afară de scorul meciului”.
Sam Reinhart a marcat singurul gol al Floridei Panthers, în faţa propriilor suporteri, în repriza a treia a meciului în care campioana a suferit o înfrângere surprinzătoare, 1-5, cu New York Rangers. El a înscris în superioritate numerică. Portarul echipei New York Rangers, Igor Shesterkin, a impresionat, cu 36 de parade în acest meci.
