Surpriză uriaşă în NHL! New York Rangers a "spulberat-o" pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers! - Antena Sport

Mika Zibanejad, felicitat pentru unul dintre cele 3 goluri marcate în Clasicul Iernii din NHL / captura AntenaPLAY

New York Rangers a învins-o cu 5-1 pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers, în Clasicul Iernii din NHL. Meciul a fost în direct în AntenaPLAY.

Mika Zibanejad (32 de ani) a reuşit un hattrick, contribuind la toate cele 5 goluri pe care New York Rangers le-a înscris în meciul cu Florida Panthers.

New York Rangers a ajuns la un palmares de 6 victorii din 6 meciuri în partidele în aer liber. 36.153 de spectatori au asistat la partida spectaculoasă de la Miami.

Mika Zibanejad a scris istorie, fiind primul jucător care reuşeşte un hattrick în Clasicul Iernii din NHL. El a dat şi assist-ul la celelalte două goluri ale lui New York Rangers.

Atacantul echipei Florida Panthers, Eetu Luostarinen, a declarat după meci că “totul a fost grozav, în afară de scorul meciului”.