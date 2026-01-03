Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Surpriză uriaşă în NHL! New York Rangers a "spulberat-o" pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers! - Antena Sport

Home | NHL | Surpriză uriaşă în NHL! New York Rangers a “spulberat-o” pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers!
VIDEO

Surpriză uriaşă în NHL! New York Rangers a “spulberat-o” pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers!

Bogdan Stănescu Publicat: 3 ianuarie 2026, 11:08

Comentarii
Surpriză uriaşă în NHL! New York Rangers a spulberat-o pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers!

Mika Zibanejad, felicitat pentru unul dintre cele 3 goluri marcate în Clasicul Iernii din NHL / captura AntenaPLAY

New York Rangers a învins-o cu 5-1 pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers, în Clasicul Iernii din NHL. Meciul a fost în direct în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mika Zibanejad (32 de ani) a reuşit un hattrick, contribuind la toate cele 5 goluri pe care New York Rangers le-a înscris în meciul cu Florida Panthers.

New York Rangers a învins-o cu 5-1 pe Florida Panthers în Clasicul Iernii din NHL!

New York Rangers a ajuns la un palmares de 6 victorii din 6 meciuri în partidele în aer liber. 36.153 de spectatori au asistat la partida spectaculoasă de la Miami.

Mika Zibanejad a scris istorie, fiind primul jucător care reuşeşte un hattrick în Clasicul Iernii din NHL. El a dat şi assist-ul la celelalte două goluri ale lui New York Rangers.

Atacantul echipei Florida Panthers, Eetu Luostarinen, a declarat după meci că “totul a fost grozav, în afară de scorul meciului”.

Reclamă
Reclamă

Sam Reinhart a marcat singurul gol al Floridei Panthers, în faţa propriilor suporteri, în repriza a treia a meciului în care campioana a suferit o înfrângere surprinzătoare, 1-5, cu New York Rangers. El a înscris în superioritate numerică. Portarul echipei New York Rangers, Igor Shesterkin, a impresionat, cu 36 de parade în acest meci.

 

Vreme rea până luni seară: Ninsori, polei, viscol, zăpadă până la 15 cm în Transilvania și MaramureșVreme rea până luni seară: Ninsori, polei, viscol, zăpadă până la 15 cm în Transilvania și Maramureș
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Observator
Câţi bani a făcut un şofer de Bolt din Bucureşti în noaptea de Revelion: "Concluzia o trageţi voi"
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv
Fanatik.ro
Contract spectaculos pentru Șumudică în Arabia Saudită. Câștigă de 6 ori mai mult pe lună decât la Rapid! Exclusiv
14:34
Iga Swiatek a răbufnit atunci când a fost întrebată de “Bătălia sexelor”, meciul dintre Sabalenka şi Kyrgios!
14:26
Anunţul făcut de Universitatea Cluj despre transferul lui Andrei Coubiș
14:06
Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro!
13:57
Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: “De ce nu?!”
13:18
A decis să plece de la Rapid cu destinaţia Italia! Primul nume care părăseşte echipa
13:11
Decizia luată de starul dorit cu insistenţă de Cristi Chivu la Inter!
Vezi toate știrile
1 Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” 2 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 3 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 4 EXCLUSIVDupă ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1! 5 UPDATEE gata transferul! Cunoscutul jucător român din Liga 1 a semnat cu Dinamo! 6 Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea
Citește și
Cele mai citite
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”