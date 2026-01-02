Gil Vicente - Sporting LIVE VIDEO (20:45). Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto - Antena Sport

Gil Vicente și Sporting Lisabona se întâlnesc astăzi în primul meci al etapei cu numărul 17 din Liga Portugal. Partida de pe Estadio Cidade de Barcelos reprezintă șansa “leilor” de a se apropia din nou provizoriu la două puncte de liderul FC Porto.

Partida dintre Gil Vicente și Sporting va avea loc de la 20:45. Meciul poate fi văzut în AntenaPlay și va fi transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Gil Vicente – Sporting LIVE VIDEO (20:45). Echipele de start

Duelul de pe terenul celor de la Gil Vicente se anunță unul extrem de interesant, ținând cont că Sporting ocupă poziția a doua în clasamentul din Liga Portugal, iar gazdele pe cea de-a patra.

Echipa lui Rui Borges vine după victoria categorică de pe terenul celor de la Rio Ave, scor 4-0, în timp ce Gil Vicente a remizat etapa trecută cu antepenultima clasată, Arouca, scor 2-2. În acest moment, Sporting are 41 de puncte în ierarhia din Portugalia și cu o victorie se apropie la două puncte de Porto, care va avea de jucat cu Santa Clara duminică.

Echipele de start la meciul dintre Gil Vicente și Sporting: