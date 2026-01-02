Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gil Vicente - Sporting LIVE VIDEO (20:45). Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Gil Vicente – Sporting LIVE VIDEO (20:45). Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto

Gil Vicente – Sporting LIVE VIDEO (20:45). Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto

Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 19:52

Comentarii
Gil Vicente – Sporting LIVE VIDEO (20:45). Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto

Luis Suarez, după un gol marcat pentru Sporting / Profimedia

Gil Vicente și Sporting Lisabona se întâlnesc astăzi în primul meci al etapei cu numărul 17 din Liga Portugal. Partida de pe Estadio Cidade de Barcelos reprezintă șansa “leilor” de a se apropia din nou provizoriu la două puncte de liderul FC Porto.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Gil Vicente și Sporting va avea loc de la 20:45. Meciul poate fi văzut în AntenaPlay și va fi transmis în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Gil Vicente – Sporting LIVE VIDEO (20:45). Echipele de start

Duelul de pe terenul celor de la Gil Vicente se anunță unul extrem de interesant, ținând cont că Sporting ocupă poziția a doua în clasamentul din Liga Portugal, iar gazdele pe cea de-a patra.

Echipa lui Rui Borges vine după victoria categorică de pe terenul celor de la Rio Ave, scor 4-0, în timp ce Gil Vicente a remizat etapa trecută cu antepenultima clasată, Arouca, scor 2-2. În acest moment, Sporting are 41 de puncte în ierarhia din Portugalia și cu o victorie se apropie la două puncte de Porto, care va avea de jucat cu Santa Clara duminică.

Echipele de start la meciul dintre Gil Vicente și Sporting:

Reclamă
Reclamă

Gil Vicente: Da Silva Ventura – Ze Carlos, Espigares, Elimbi, Hevertton – Caseres, Garcia – Murilo da Souza, Esteves, Toure – Varela

Sporting: Silva – Fresneda, Quaresma, Inacio, Reis – Hjulmand, Simoes – Trinaco, Ioannidis, Araujo – Suarez

Programul complet al etapei a 17-a din Liga Portugal

2 ianuarie

Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul friguluiDestinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului
Reclamă
  • Gil Vicente – Sporting, 20:45
  • Vitoria Guimaraes – Nacional, 22:45

3 ianuarie

  • Tondela – Arouca, 17:30
  • Benfica – Estoril Praia, 20:00
  • Estrela Amadora – Braga, 20:00
  • AFS – Moreirense, 22:30

4 ianuarie

  • Rio Ave – Casa Pia, 17:30
  • Santa Clara – FC Porto, 20:00
  • Alverca – Famalicao, 22:30
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
Observator
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure”
Fanatik.ro
El este fotbalistul care a scăpat cu viață din infernul de la Crans-Montana. Mărturii devastatoare din timpul incendiului. „Am văzut scene foarte dure”
19:47
Un fost jucător de la Dinamo și-a anunțat retragerea din fotbal la 29 de ani!
19:23
“Vrei să mă demiți?”. Pep Guardiola, răspuns savuros când a fost întrebat de despărțirea de Manchester City
19:10
Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial
18:40
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România
18:35
Transfer de top pentru SCM Rm. Vâlcea – interul stânga Emilie Arntzen
18:06
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui