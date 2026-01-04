Fotbalistul a ajuns acum în cantonamentul FCSB-ului. A venit direct din vacanţă - Antena Sport

În această seară, un alt jucător s-a alăturat lotului FCSB din Antalya. Este vorba de Joyskim Dawa. Fundașul camerunez s-a dus în Antalya, preferând să vină direct din vacanța din Japonia, acolo unde a petrecut sărbătorile de iarnă.
Camerunezul Joyskim Dawa vine după o accidentare, care l-a ţinut o lungă perioadă în afara terenului. În luna martie a anului trecut, el a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului drept. Astfel, a fost supus unei intervenții chirurgicale, după care a început recuperarea, pentru a se putea întoarce pe teren.
Chiar dacă anticipa că va reveni pe teren în luna decembrie, acest lucru nu s-a întâmplat. Cel mai probabil, fundașul central va putea să o ajute pe FCSB începând din 2026.
