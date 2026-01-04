Nota primită de Cristi Chivu după ce a început fulminant anul 2026: "Pentru cei care se îndoiau" - Antena Sport

Inter a început perfect noul an, învingând-o pe Bologna cu 3-1 la capătul unui meci dominat complet de formația lui Cristi Chivu. După finalul partidei, presa din Italia s-a mișcat repede și a acordat notele pentru jucătorii celor două formații și pentru antrenori, iar antrenorul român a primit “calificativul” 7.
Cristi Chivu a început ideal anul 2026 și a obținut o victorie categorică alături de Inter în fața Bolognei, reușind astfel să revină pe primul loc în Serie A. Înainte de duelul de pe Giuseppe Meazza, “nerazzurrii” căzuseră pe poziția a treia, sub AC Milan și Napoli.
Chivu, notat cu 7 de italieni
După partida de pe teren propriu câștigată de Inter, jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com au venit cu articolul clasic în care notează fiecare jucător și antrenor implicat în meci, iar Chivu a primit 7. Presa a apreciat modul în care antrenorul român a pregătit meciul și le-a dat din nou “peste nas” celor care se îndoiau de el.
“Acest meci a fost extrem de anticipat, dar el l-a pregătit briliant, presând Bologna sus, fără să o lase să respire. Inter a dominat meciul și a revenit pe primul loc.
Un răspuns bun pentru cei care se îndoiau de abilitatea sa la începutul sezonului“, au notat italienii.
În urma meciului, Inter a urcat din nou pe primul loc, cu 39 de puncte în cont, în spatele ei fiind AC Milan (38 pct.) și Napoli (37 pct.). Juventus și AS Roma au pierdut teren după ce s-au încurcat, torinezii remizând cu Lecce, iar capitolinii pierzând cu Atalanta.
Pentru “nerazzurri” urmează duelul cu Parma, un meci în care Chivu va avea ocazia să își întâlnească fosta echipa în ultima etapă a turului din Serie A.
- Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A
- “Nicio echipă din Italia nu-și permite”. Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de “nerazzurri”
- Napoli a învins-o pe Lazio şi a depăşit Interul lui Chivu în clasament! Meci “nebun” la Roma, cu 3 eliminări
- “E indispensabil” Daniele De Rossi i-a transmis lui Dan Şucu ce jucător nu trebuie să plece de la Genoa în iarnă
- Un jucător de 10 milioane de euro pleacă de la Genoa! Decizia surprinzătoare luată de Dan Şucu