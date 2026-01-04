Inter - Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A - Antena Sport

Min. 5 – Lautaro are un şut din interiorul careului, pe centrul porţii. Fără probleme pentru portarul Ravaglia.

Partida a început

Inter (echipa de start): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco- Thuram, Lautaro. Antrenor: Cristi Chivu.

Bologna (echipa de start): Ravaglia – Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis – Moro, Ferguson – Rowe, Odgaard, Cambiaghi – Castro. Antrenor: Italiano.

Înainte de duelul care închide etapa a 18-a din Serie A, Inter se află pe locul 3, cu 36 de puncte în cont, la două distanță de AC Milan, care a urcat pe “fotoliul” de lider după victoria la limită contra celor de la Cagliari. De cealaltă parte, Bologna are 26 de puncte și ocupă poziția a șaptea.

Inter este într-o formă bună în campionat, unde are patru victorii consecutive, însă în alte competiții a mai înregistrat eșecuri. Cel mai recent a fost chiar cel din semifinalele Supercupei Italiei, când “nerazzurrii” au fost eliminați după loviturile de departajare chiar de Bologna.

De cealaltă parte, Bologna nu trece prin cea mai bună formă în Serie A, unde are doar o victorie în ultimele cinci runde. Ultima dată când echipa “rossoblu” câștiga trei puncte după un meci se întâmpla pe 22 noiembrie, după un 3-0 cu Udinese.

În partida din sezonul trecut de pe Giuseppe Meazza dintre cele două, Inter și Bologna au remizat, scor 2-2. Castro deschidea scorul pentru trupa lui Italiano, Dumfries și Lautaro Martinez întorceau meciul, dar Holm stabilea rezultatul final.

