Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Inter - Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A

Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A

Andrei Nicolae Publicat: 4 ianuarie 2026, 23:42

Comentarii
Inter – Bologna 3-1. Cristi Chivu, start perfect de an! Păstrează prima poziţie în Serie A

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Inter a trecut de Bologna într-o manieră categorică, scor 3-1. Pentru formaţia pregătită de Cristi Chivu au marcat Zielinski, Lautaro şi Thuram. Pentru oaspeţi a marcat Castro. Graţie acestei victorii, Inter păstrează prima poziţie în Serie A, la 1 punct distanţă de ocupanta locului 2, AC Milan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter – Bologna LIVE TEXT 3-1

Min. 83 Gol Bologna. Castro înscrie din centrul careului, scăpat singur.

Min. 74 GOL Inter. Thuram înscrie cu umărul.

Min. 48 – Gol Inter! Lautaro înscrie cu capul!

  • Start în repriza secundă.
  • Pauză.

Min. 42 – Lautaro are o nouă ratare.

Reclamă
Reclamă

Min. 39 GOL Inter. Zielinski marchează un gol fabulos, iar Inter conduce cu 1-0!

Min. 18 – Thuram are o nouă ocazie mare. Inter domină startul primei reprize.

Min. 8 – Thuram ratează incredibil, după ce Lautaro i-a dat o pasă decisivă şi l-a lăsat singur cu portarul.

100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Reclamă

Min. 5 – Lautaro are un şut din interiorul careului, pe centrul porţii. Fără probleme pentru portarul Ravaglia.

Partida a început

Inter (echipa de start): Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco- Thuram, Lautaro. Antrenor: Cristi Chivu.

Bologna (echipa de start): Ravaglia – Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis – Moro, Ferguson – Rowe, Odgaard, Cambiaghi – Castro. Antrenor: Italiano.

………………………………………………

Înainte de duelul care închide etapa a 18-a din Serie A, Inter se află pe locul 3, cu 36 de puncte în cont, la două distanță de AC Milan, care a urcat pe “fotoliul” de lider după victoria la limită contra celor de la Cagliari. De cealaltă parte, Bologna are 26 de puncte și ocupă poziția a șaptea.

Inter este într-o formă bună în campionat, unde are patru victorii consecutive, însă în alte competiții a mai înregistrat eșecuri. Cel mai recent a fost chiar cel din semifinalele Supercupei Italiei, când “nerazzurrii” au fost eliminați după loviturile de departajare chiar de Bologna.

De cealaltă parte, Bologna nu trece prin cea mai bună formă în Serie A, unde are doar o victorie în ultimele cinci runde. Ultima dată când echipa “rossoblu” câștiga trei puncte după un meci se întâmpla pe 22 noiembrie, după un 3-0 cu Udinese.

În partida din sezonul trecut de pe Giuseppe Meazza dintre cele două, Inter și Bologna au remizat, scor 2-2. Castro deschidea scorul pentru trupa lui Italiano, Dumfries și Lautaro Martinez întorceau meciul, dar Holm stabilea rezultatul final.

Echipele de start la Inter – Bologna

Inter Milano: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Lautaro, Thuram

Bologna: Ravglia – Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis – Ferguson, Pobega – Orsolini, Odgaard, Cambiaghi – Castro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să semneze în Mexic”. Prime de milioane plătite de turci!
Fanatik.ro
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să semneze în Mexic”. Prime de milioane plătite de turci!
23:37
VIDEOMontreal Canadiens – Dallas Stars 4-3. Canadienii, victorie în prelungiri după un meci superb
23:35
“Nicio echipă din Italia nu-și permite”. Președintele lui Inter, detalii despre starul dorit de “nerazzurri”
23:01
Epassy l-a învins pe Ngezana la Cupa Africii pe Națiuni. Camerun s-a calificat în sferturile competiției
22:48
Fotbalistul a ajuns acum în cantonamentul FCSB-ului. A venit direct din vacanţă
22:40
Primul transfer al Rapidului a ajuns în Antalya. Semnătura pe contract, tot ce lipsește
22:12
Coleg cu Cristiano Ronaldo, negocieri cu Dan Şucu. Se pregăteşte transferul: “Visez să joc în Europa”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 4 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 5 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 6 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!